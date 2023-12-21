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Arap ülkeleri ve Rusya, Gazze krizinde işbirliği kararı aldı - Son Dakika
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Arap ülkeleri ve Rusya, Gazze krizinde işbirliği kararı aldı

Marakeş'te düzenlenen 6. Arap-Rus İşbirliği Forumu'nda, Arap ülkeleri ve Rusya, uluslararası meselelerde işbirliğini artırma kararı aldı. Forumda Gazze Şeridi'nde masum sivillere yönelik toplu cezalandırmanın durdurulması çağrısı yapıldı ve BM Güvenlik Konseyi'nden bölgede ateşkes sağlanması için daha aktif rol oynaması istendi. Ayrıca kültür, bilim ve enerji alanlarında Arap-Rus işbirliğinin artırılması ele alındı.

Arap ülkeleri ve Rusya, Gazze krizinde işbirliği kararı aldı
21.12.2023 - 14:37,
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MARAKEŞ, 21 Aralık (Xinhua) -- Arap ülkeleri ve Rusya, Çarşamba günü Fas'ın güneyindeki Marakeş kentinde düzenlenen 6. Arap-Rus İşbirliği Forumu'nda, Gazze krizinin çözülmesi gibi uluslararası meselelerde işbirliğini artırma kararı alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki de dahil olmak üzere katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları forumda bir araya geldi.

Heyetler forumda Gazze Şeridi'nde masum sivillere yönelik toplu cezalandırmanın durdurulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bölgede ateşkesin sağlanması için daha aktif rol oynaması istendi.

Lavrov, ülkesinin Gazze konusundaki tutumunun Arap ülkelerininkiyle örtüştüğünü belirterek, Rusya'nın "uluslararası düzeyde tanınan yasal çerçeve temelinde, İsrail- Filistin ilişkilerinin uzun vadeli istikrara kavuşturulması için çabalarını sürdürdüğünü" ifade etti.

Heyetler özellikle kültür, bilim ve enerji alanlarında Arap-Rus işbirliğinin artırılmasına ilişkin konuları ele aldı.

2009 yılında başlatılan Arap-Rus İşbirliği Forumu, Arap ülkeleri ve Rusya'nın çeşitli bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması ve tutumlarını eşgüdümlü hale getirmesi için önemli bir platform haline geldi.

Kaynak: Xinhua
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Marakeş, Rusya, Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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