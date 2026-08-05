Arapgir Belediye Başkanı Cömeroğlu ve meclis üyeleri YENİ Parti’ye katıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Cömeroğlu, Özgür Özel ve ekibinin başlattığı siyasi mücadeleye destek vermek amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdi.

Cömeroğlu, yaptığı yazılı açıklamayla 2019 yılından bu yana görev yaptıkları CHP'de son dönemde yaşanan gelişmeler ve oluşan belirsizliklerin devam edeceği kanaatine vardıklarını belirtti.

"ÜYELİKLERİMİZİ SONLANDIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Belediye meclis üyeleriyle CHP'den ayrılma kararı aldıklarını açıklayan Cömeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılından bu yana görev yaptığımız Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan gelişmeler ile oluşan belirsizliklerin devam edeceği kanaatine varmış bulunuyoruz. Bu değerlendirme doğrultusunda, bugün itibarıyla meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte ayrılma kararı almış ve üyeliklerimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Bu süreçte bizlere güvenen, destek veren, birlikte yol yürüdüğümüz tüm üyelerimize, yol arkadaşlarımıza ve kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BAŞLATTIĞI MÜCADELEYE DESTEK VERECEĞİZ"

YENİ Parti'ye katılma gerekçelerini açıklayan Cömeroğlu, Özgür Özel ve ekibinin başlattığı siyasi mücadeleye katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Yola revan olan Sayın Özgür Özel ve ekibinin başlattığı siyasi mücadeleye destek vermek ve bu sürece katkı sunmak amacıyla YENİ Parti saflarında yer alma kararı aldık" dedi.

Belediye hizmetlerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Cömeroğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en büyük önceliğimiz, ülkemize ve kamu kurumu niteliğindeki belediyelerimize karşı taşıdığımız sorumlulukları aynı kararlılık ve hassasiyetle yerine getirmeye devam etmektir. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi, adalet, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda görevimizi en iyi şekilde ifa etmeyi sürdüreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır."