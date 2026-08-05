Arjantin'den Brezilya'ya Tepki - Son Dakika
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Arjantin'den Brezilya'ya Tepki

Arjantin\'den Brezilya\'ya Tepki
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Arjantin, Brezilya'nın diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyeye düşürmesine üzüntü duydu.

BUENOS AİRES, 5 Ağustos (Xinhua) -- Arjantin, Brezilya'nın ikili diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine düşürme kararından üzüntü duyduklarını açıkladı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın, Arjantin'in Brezilya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak karardan haberdar ettiği ve büyükelçinin Arjantin'e dönmesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Arjantin, Brezilya Hükümeti'nin aldığı bu tek taraflı kararı not etmiştir ve Brezilya Hükümeti'nin tamamen ideolojik nedenlerle kendini bölgenin geri kalanından soyutlamaya devam etme kararından üzüntü duymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Brezilya, Arjantin ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesildiğini ya da büyükelçiliğini kapattığını açıklamamasına rağmen, diplomatik ilişkilerin maslahatgüzar düzeyine indirilmesi, Milei hükümetine şimdiye kadar verdiği en sert diplomatik tepkilerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'den Brezilya'ya Tepki - Son Dakika

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