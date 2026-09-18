Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno, Çin ile ilişkilerin 'çok iyi durumda' olduğunu söyledi - Son Dakika
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Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno, Çin ile ilişkilerin 'çok iyi durumda' olduğunu söyledi

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Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno, Çin ile ilişkilerin \'çok iyi durumda\' olduğunu söyledi
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Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno, Çin ile Arjantin ilişkilerinin şu anda "çok iyi durumda" olduğunu belirtti. Quirno, Buenos Aires Tahıl Borsası'nda düzenlenen etkinlikte iki ülke arasındaki döviz takası anlaşmasının yenilenmesinin Çin'in desteğinin parçası olduğunu ifade etti.

BUENOS AİRES, 18 Eylül (Xinhua) -- Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno, Çin ile Arjantin ilişkilerinin şu anda "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.

Quirno salı günü Çin'in Arjantin Büyükelçiliği tarafından Buenos Aires Tahıl Borsası'nda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 77. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşan Quirno, "Çin ile ilişkilerimiz oldukça iyi bir durumda. Pazarları açmaya devam etmek ve ticaretin daha da serbestleşmesini teşvik etmek için çalışıyoruz. Çin'in Arjantin'e verdiği destek de son derece önemli. Arjantin Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasındaki döviz takası anlaşmasının yenilenmesi de bu desteğin bir parçası. İlişkilerimizi daha da derinleştirmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını vurgulayan Quirno, Çin'e de Arjantin'in Malvinas Adaları üzerindeki meşru egemenlik iddiasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Söz konusu adalar Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor ve İngiltere'de Falkland Adaları olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaBuenos AiresArjantinEkonomiGüncelDövizSon Dakika

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