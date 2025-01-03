Arkadaşı, şehit Fethi Sekin'e olan özlemini yazdığı şiirle dile getirdi - Son Dakika
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Arkadaşı, şehit Fethi Sekin'e olan özlemini yazdığı şiirle dile getirdi

Arkadaşı, şehit Fethi Sekin\'e olan özlemini yazdığı şiirle dile getirdi

İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile yakın arkadaşlığı olan adliye yazı işleri müdürü Gökhan Akgün, şehide duyduğu özlemi yazdığı şiirle dile getirdi.

03.01.2025 13:21
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İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile yakın arkadaşlığı olan adliye yazı işleri müdürü Gökhan Akgün, şehide duyduğu özlemi yazdığı şiirle dile getirdi.

İzmir Adliyesi'nde 13 yıl önce çalışmaya başlayan ve bir süredir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yazı işleri müdürlüğü yapan Akgün, adliye önünde tanıştığı Fethi Sekin ile kısa sürede yakın bir arkadaşlık kurdu.

Adliyeye düzenlenen saldırı sırasında da görev başında olan Gökhan Akgün, patlamanın ardından olay yerine koşup Sekin'e yardım etmeye çalıştı.

Sekin'in şehit haberiyle büyük bir üzüntü yaşayan Akgün, geçen zamana rağmen arkadaşını unutamıyor.

Akgün, arkadaşlarıyla buluştuklarında sürekli andığı Sekin'e olan hasretini mısralara döktü.

"Sekin Destanı" adını verdiği ve 8 kıtadan oluşan şiirde Gökhan Akgün, Sekin'in saldırıda hainlere karşı vücudunu siper edişi, arkasında 3 yetim bırakışı, bir kahraman oluşu ve bayrağı ile vatanı için hainlere karşı duruşunu aktarmaya çalıştı.

Şiir, Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehadetlerinin 8. yılında hazırlanan "Sözümüz Olsun Unutmayacağız" kitapçığında yayımlandı.

Akgün, AA muhabirine, 13 yıl önce adliyede görev başladığında Fehti Sekin ile tanıştıklarını söyledi.

Şehit Sekin'in adliyedeki araçların kime ait olduğunu ve yabancı araçları da çok iyi bildiğini aktaran Akgün, "Hatta bombalı aracı da bu dikkati sayesinde tespit etti." dedi.

Uzun süreli tanışıklıkları nedeniyle genelde memleket sohbeti yaptıklarını aktaran Akgün, zaman zaman işe geç kaldığında, adliyenin önünde arabasının anahtarını Sekin'e bıraktığını ifade etti.

Şehidi çok özlediğini ve arkadaş ortamında otururken bir anda ona şiir yazma isteği uyandığını vurgulayan Akgün, şöyle konuştu:

"Şiir insan hayatında çok daha etkili olabiliyor. Andığımız, düşündüğümüz, sohbet ettiğimiz bir akşam arkadaşlarımız arasında ben Fethi abiyle ilgili bir şeyler yazmak istedim. Arkadaşlarımla paylaştım. İnsanoğlu duygularını şiirle, sözle çok daha rahat ifade ediyor. Fethi abiye duyduğum özlemi bu şekilde anlatmak istedim. Ben hayatımda canlı bir kahraman gördüm ve Fethi Sekin ile tanışma fırsatı buldum. Bir kahramanla beraber vakit geçirdik. Benim için büyük bir kıvanç oldu."

Gökhan Akgün'ün kaleme aldığı "Sekin Destanı" şiirinin son iki kıtası şu dizelerden oluşuyor:

"Fedakarlık nedir işte gösterdi,

Toprak nasıl vatan olur ispatı kendi,

İzmir'de yurduna canını verdi,

Şehit kervanına girdi Sekin'im.

Kalanlar ne desin Fethi Sekin'e,

Şehidi anlatmak boşa velvele,

Dünya denen yerden bir kutlu yere,

Göçünü ak alınla derdi Sekin'im."

Kaynak: AA

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