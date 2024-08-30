Arnavutköy'de Husumetli Grup Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Husumetli Grup Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti

Arnavutköy\'de Husumetli Grup Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de husumetlileriyle karşılaşan Onur Bingöl, kaçmaya başladı. Peşinden koşayan 3 şüpheliden biri silahla ateş etti ve Bingöl kasığından yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganlar yakalanmak için aranıyor. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bingöl'ün daha önce tehdit edildiği ve polise şikayette bulunduğu belirtildi.

30.08.2024 15:05
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-Saldırı anı kamerada

Arnavutköy'de husumetlileriyle caddede karşılaşan Onur Bingöl (23) kaçmaya başladı. Bingöl'ün peşinden koşan 3 şüpheliden biri silahla ateş etti. Kasığından yaralanan Bingöl kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetlileri ile Mimar Sinan Caddesi'nde karşılaşan Onur Bingöl (23), kaçmaya başladı. Bingöl'ün kaçtığını gören 3 şüpheliden biri silahla arkasından ateş açtı. Yaralanan Bingöl yere düştü. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen Bingöl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheliler Adem E., Buğra K. ve Yılmaz G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede Bingöl'ün koştuğu, arkasından gelen bir şüphelinin ateş ettiği görülüyor. Öte yandan Bingöl'ün daha önce polise giderek tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Husumetli Grup Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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