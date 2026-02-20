Arnavutköy'de Kayıp Babanın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy'de Kayıp Babanın Cesedi Bulundu

20.02.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp başvurusu yapılan Ahmet Şahin'in cesedi ormanda bulundu, şüpheli tutuklandı.

İstanbul Arnavutköy'de kızı tarafından kayıp başvurusu yapılan kişinin ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak'ta B.Ş'nin, babası Ahmet Şahin'e (49) iki gündür ulaşamadığı yönündeki kayıp başvurusu üzerine çalışma yaptı.

B.Ş'nin bilgisine başvuran ekipler, kargoculuk yapan Ahmet Şahin'in 24 Ocak'ta işe gidiyorum diye evden çıktığını, daha sonra kayıp şahsın cep telefonundan "mikrofon bozuldu" gibi çeşitli bahanelerle mesaj yoluyla iletişim kurulduğunu belirledi.

Ahmet Şahin'in, 25 Ocak'ta cep telefonundan eşine gönderilen "ev alacağım, tapu harcı nedeniyle 150 bin liraya ihtiyacım var, parayı (kayıp şahsın baldızının eşi) M.Ş'ye teslim edin" yazıldığı, paranın da Fatih'te M.Ş'ye teslim edildiği anlaşıldı.

Yine Ahmet Şahin'in cep telefonundan 26 Ocak'ta eşine "Yunanistan'a gidip geleceğim, telefonum bozuldu, arama yapamıyorum" şeklinde mesaj atıldığı belirlendi.

Bunun üzerine "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan M.Ş. 29 Ocak'ta sevk edildiği makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezarlık bölgesinde ikisi girip, tek döndü

Soruşturmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, M.Ş'nin bahse konu tarihlerde nerelerde bulunduğuna yönelik çalışma yaptı.

Güvenlik kameraları görüntülerinden Ahmet Şahin'e ait aracın 24 Ocak'ta Arnavutköy istikametinde ilerlediğini tespit eden ekipler, Şahin ile M.Ş'nin aynı araçla 09.04'te bölgeye giriş yaptığı, 4 saat 46 dakika sonra M.Ş'nin tek başına döndüğünü belirledi.

Bölgedeki tüm kameraları inceleyen ekiplerce, kayıp şahıs ile M.Ş'nin bir süre dolaştıktan sonra Yeniköy Mezarlığı'na kadar ilerlediklerinin anlaşılması üzerine çevrede geniş çaplı arama yapıldı.

Çalışmalar kapsamında dün, Yeniköy Mezarlığı'nın karşısındaki ormanlık alanda tanınmayacak halde bir kişiye ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik, cüzdan ve cep telefonu bulunmayan ceset, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ahmet Şahin'in oğlu A.Ş. ile yapılan DNA karşılaştırılmasının ardından cesedin Ahmet Şahin'e ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca adli tıptaki incelemelerde cesedin kafa, gövde ve omuz gibi ölümcül noktalarında ateşli silah girişi olduğu belirlendi.

Maktulün üzerinde bulduğu kredi kartıyla altın almış

M.Ş'ye yönelik teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelinin olaydan sonra Tekirdağ istikametine ilerlediğini, Silivri'de bir akaryakıt istasyonunun arkasında maktulün cep telefonunu taşla ezerek kırdığını ortaya çıkardı.

Ardından şüphelinin, Bahçelievler Yenibosna'daki bir kuyumcudan maktulün üzerinden elde ettiği A.Ş'ye (maktulün oğlu) ait kredi kartıyla aldığı 242 bin liralık altını da Zeytinburnu'ndaki farklı bir kuyumcudan bozdurarak nakde çevirdiği anlaşıldı.

Ekiplerce, maktule ait araç da şüpheli M.Ş'nin evine yakın Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde terk edilmiş vaziyette buldu.

Üsküdar'daki Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde detaylı incelemeden geçirilen aracın temizlendiği, bazı noktalarda ise M.Ş'nin parmak izinin olduğu tespit edildi.

Şüpheli, parkta annesiyle buluştuğu sırada yakalandı

Şüphelinin ikametgahı ve çevresinde fiziki takip amaçlı bekleyen ekipler, binadan çıkan hal ve hareketlerinden şüphelendikleri bir kadını takibe aldı. Şüphelinin annesi olduğu öğrenilen kadın, alışveriş yaptıktan sonra Beştelsiz Mahallesi'ndeki Öğretmenler Parkı'ndaki bir banka oturdu. Bu sırada annesinin yanına gelen şüpheli M.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddederek, olayla alakasının olmadığını belirten zanlı, daha sonra suçunu itiraf etti.

Şüpheli ifadesinde maktul Ahmet Şahin'in "sanal kumar" oynayarak borca girdiğini, kendisinden yüklü miktarda borç aldığını, bu sürede kendisinin de iş arkadaşlarına borçlanarak işten çıkarıldığını söyledi.

M.Ş. "Borcunu ödeyecekti, tartışma sırasında küfür etti, silah çekti ben de elindeki silahı aldım, yuvarlandık olay da bu şekilde gelişti." beyanında bulundu.

Şüpheli ile maktul arasında banka kayıtlarında para alışverişi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.Ş. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin yakalanma anı kamerada

Öte yandan şüphelinin maktule ait cep telefonunu kırdığı, altın alıp-sattığı ve yakalandığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonunun arka bahçesinde maktule ait cep telefonunu yerden aldığı taşla kırması, maktule ait panelvan tipi aracı hastanenin bahçesine bırakması, farklı ilçelerdeki kuyumculardan altın alıp bozdurması ile parkta annesinin yanına oturduğu sırada polis ekiplerince yakalanması yer aldı.

Kaynak: AA

Ahmet Şahin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Kayıp Babanın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
İsrail Lübnan’ın çok sayıda noktasına saldırdı İsrail Lübnan'ın çok sayıda noktasına saldırdı
Fenerbahçe’ye iki kötü haber daha Fenerbahçe'ye iki kötü haber daha
Sinirden küplere bindi Maç sonuna damga vuran anlar Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti
Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi

19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:33:24. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kayıp Babanın Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.