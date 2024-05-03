Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu

İstanbul Arnavutköy'de orman işçileri, insana ait kafatası ve kemik parçaları buldu. Olay yerinde inceleme yapıldıktan sonra bulunan parçalar Adli Tıp'a götürüldü.
1 Mayıs'ta İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi bitimindeki 2 kilometre ormanlık alanda insan kemikleri gören orman işçileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 insan kafatası ve 2 insan kemiği olduğu değerlendirilen parçaları muhafaza altına aldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda başka herhangi bir ize rastlanmazken kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ekipler, konu hakkında araştırma başlattı.
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