ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Kapılarını Açtı

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Art Ankara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından resim, heykel ve seramik alanında eser üreten sanatçılar ve sanat söyleşileriyle sanatseverlere kapılarını açtı.

ATO Congresium'daki 152 galeri ve sanat evinin çatısı altında, 1600 sanatçının eserleriyle katıldığı fuarda, ziyaretçileri Estonyalı sanatçı Kirill Grekov'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel yaptığı "Cumhuriyet ve Kadın" isimli heykel karşılıyor.

Ulusal ve uluslararası galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar ve güzel sanatlar liselerinin katıldığı fuarda Rusya, İran, Meksika, Amerika, Güney Kore ve Macaristan'dan sanatçılar da bulunuyor.

Mustafa Ayaz, Devrim Erbil, Ahmet Umur Deniz, Orhan Gürel başta olmak üzere usta ressamların eserlerinin bulunduğu sergide, İtalyan ressam Federico Severino'nun heykel çalışması ile genç ressamların eserleri de sunuluyor.

"ArtAnkara yeni sanatçıların tanıtım yeri"

Fuara üçüncü kez katılan ressam Zeynep Munzur, Türk ve yabancı sanatçıların bir araya gelmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, fuarın her geçen sene gelişme kaydettiğini söyledi.

Son bir senedir 3 kişisel sergi açtığını ve soyut tarzdaki resim çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini belirten Munzur, "ArtAnkara'da vizyonum gelişiyor, yeni dostluklar ediniyorum, sosyal çevrem gelişiyor. Burada, sanatseverlerle bir araya gelmenin yanı sıra sanatsal sohbetlerimiz oluyor ve birbirimizin eserlerini görme şansı oluyor. Kimse birbiriyle rekabet içinde değil. Burası bir ticarethane değil. ArtAnkara yeni sanatçıların tanıtım yeri aslında." dedi.

"Felsefesi olan resimler yapıyorum"

Munzur, pek çok eseri bir arada görme şansının fuarlardan başka bir yerde olmadığını vurgulayarak, Ankara'da başka sanat fuarlarının açılmasını da diledi.

Soyut resim çalıştığını belirten Munzur, "Ben mistik, spiritüel resimler yapıyorum. Kalın dokular kullanıyorum. Yaşanmışlıklar, kalp kırıklıkları hayatımızın bir parçası. 'İ' harfine benzer bir figürü resimlerimde kullanıyorum. Sufizm ve Zen üzerine okuduklarımı da resme yansıtıyorum. Felsefesi olan resimler yapıyorum ve renk cümbüşünü resimlerde sevmediğimden sadelik her zaman önceliğim." dedi.

Bedri Baykam, 8-9 teknikle yaptığı yeni eserleri ile fuarda

Usta ressam, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye Başkanı Bedri Baykam, ArtAnkara'nın Türkiye'nin başkentinde rüştünü ispat ederek çağdaş sanatı taşıdığını, gerek Ankara gerek çevre illerden sanatsever, izleyici, sanatçı ve koleksiyoner olarak katıldığını söyledi.

Ankara'da doğduğunu ve sanat hayatının burada başladığını belirten Baykam, "Fuarın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül'ü kutluyorum. İyi ki ArtAnkara var." dedi.

Baykam, çoğunluğu yeni olan eserlerle fuara katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşimi yapmaya devam ediyorum. İnsanlar diyor ki, 'Siz hala resim yapıyor musunuz?' Bizim meslekte emeklilik diye bir şey yoktur. Yaşıyorsanız, resim yaparsınız, sanat yaparsınız, sanatla nefes alırsınız. Karışık teknikle resimlerimi yapıyorum. 8-9 tekniğin karışımı var eserlerimde. Çini mürekkebi, pastel boya, sprey, akrilik, vernikler ve başka boyaları kullanıyorum. Yaptığınız işin sonucunu bildiğiniz zaman keyfi başka oluyor."

Cumhuriyet'in 100. yılına gelindiği bugün, en az 15 modern sanat müzesi olmasının sanatın gelişimi açısından gerekli olduğunu belirten Baykam, "İkinci 100 yılımıza girerken sanatın öncelikler arasında olması için gerekiyor." dedi.

Hayvan formlarını seramikle yorumluyor

Usta seramik sanatçısı Atila Çakır, resim ağırlıklı ArtAnkara'ya seramik eseriyle sekizinci defa katıldığını söyledi.

Fuarın Ankara'nın kültür sanat hayatına olumlu anlamda katkı sunduğunu belirten Çakır, sanatçıların sanatseverlerle buluşmasının keyifli olduğunu dile getirdi.

Sanat hayatındaki 26. yılında halen eser üretmeye devam ettiğini belirten Çakır, "İki çocuk koleksiyonerim var 11 yaşında. Onlar da resimlerini satıp, anneleri ile gelip seramiklerimden alıyorlar. Sanatçı olarak yaptığınız işte tutarlı olmanız, özgün işler ortaya çıkarmanız ve tarzınızın olması kıymetli." dedi.

Hayvan formları üzerinden seramik eserler ürettiğini ve ünlü firmaların katalogları ile de çalıştığını belirten Çakır, "20 yıl önce güvercinler ile başladım üretmeye. Severek yaptığınız iş farklı yere gidebiliyor. Minimal bir form anlayışım var. Sırı ustaca kullanmaya çalışıyorum. Ayı, gergedan, tavus kuşu, fil ailelerini seramikle yorumluyorum. Gergedan yaptığımda, 'Bu kadar çirkin hayvanı seramikle nasıl güzel yaptın?' dediler. Sevince oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

10 Mart'a kadar kapıları açık olacak

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 10.00-20.00 saatlerinde 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

ArtAnkara ayrıca paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar, performanslar, projeler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapılacak.