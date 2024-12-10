Artvin'de Heyelan: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Artvin'de Heyelan: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin\'de Heyelan: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin Arhavi'de meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan temizleme ve onarım çalışmaları sürerken, yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

10.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:07
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ARTVİN'in Arhavi ilçesinde otomobilde toprak altında kalan 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası ciddi hasar gören Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın izleri silinmeye çalışılıyor. Devasa toprak yığınlarından arındırılan kara yolunun sahil kısımda trafik akışı kontrollü sağlanırken, ekipler, kapalı olan 2'nci şeridi de ulaşıma açmak için yol açma, temizleme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi Kıyıcık mevkisinde önceki gece heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen DSİ, karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yığınını kaldırıp, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Heyelanda toprak altına bir aracın kalmış olabileceği yönündeki araştırmalarını sürdüren ekipler, kamera kayıtlarını inceleyip, havadan gelişmiş dronla araştırma yaptı. Bölgede hasarın boyutu dron kamerasına yansırken, dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Rize- Artvin Havalimanı'na gelen bir cenaze, konulduğu botla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden Artvin'e nakledildi. Rize-Artvin Havalimanı'ndaki yolcular ise bölgedeki balıkçı tekneleriyle denizden taşınarak Arhavi'ye götürüldü. Teknelere Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti. Ekiplerin gece saatlerine kadar sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobile, 33 saat sonra ulaşıldı. Heyelanda kara yolunun Rize-Artvin şeridinden deniz kıyısına sürüklenen aracın yer aldığı noktaya yoğunlaşan arama kurtarma ekipleri, otomobilin sürücüsü Murat Turhan (37) ile yanındaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) cansız bedenlerine ulaştı. 4 arkadaşın cenazeleri, toprak yığını altından çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin ardından, toprak altındaki otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gürcistan'a giderken hayatını kaybeden 4 kişi, memleketleri Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

KAPALI ŞERİDİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Karadeniz Sahil Yolu'nda ekipler, yol açma, temizlik ve yol onarım çalışmalarını sürdürüyor. Akıntının devam ettiği yamaçtan kopan toprak ve kayaların ulaşıma kapanan yolda ekipler, iş makineleri ile hafriyat kaldırma işlemlerine devam ediyor. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalar sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı. Heyelanın izlerinin silinmeye çalışıldığı bölgede ulaşım tek yönden sağlanmaya devam ediyor.

HABER: Mehmet Can PEÇE- KAMERA: Salim SARIKOÇ/ARHAVİ (Artvin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Heyelan: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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