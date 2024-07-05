Artvin'de Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde Boğa Güreşleri Heyecanı

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Artvin'de 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin üçüncü günü boğa güreşleriyle devam etti.

Artvin Belediyesince kentte 2 asırlık geçmişe sahip boğa güreşleri kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti. Büyükler klasmanında "deste" ve "ayak" kategorilerinde Erzurum, Rize ve Artvin'den güreşlere katılan ağırlıkları 380-470 kilogram arasında değişen 12 boğa arenaya çıktı.

Hakemlerin gözetiminde ağırlık ve boynuz kontrolünden geçtikten sonra arenaya çıkan boğaların kıyasıya güreşi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Deste kategorisinde Rüstem Beyaz'a ait "Başbelası", ayak kategorisinde de Yiğit Kardeşler'e ait "Kafkas" isimli boğalar birinci oldu.

Deste kategorisi şampiyonu 45 bin, ayak kategorisi şampiyonu ise 50 bin lira ile ödüllendirildi.

Binlerce kişinin takip ettiği festivalde vatandaşların bir kısmı tribünlerden güreşleri takip ederken, bir kısmı da arenanın çevresindeki ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Güreşleri izlemek için gelen Serkan Öngüner, küçük yaştan itibaren boğa güreşlerine ilgi duyduğunu, festivalleri ve doğayı çok sevdiğini anlattı.

Bunun önemli bir gelenek olduğunu ifade eden Öngüner, "Bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Arkadaşlarımla geldim burada güreşleri izliyorum. Kültürel anlamda çok değerli bir gelenek." dedi.

Betül Ulaş ise Balıkesir'de yaşadığını vurgulayarak, "Her yıl festival için Artvin'e geliyorum. Bu yıl da boğa güreşlerini izlemek için yerimizi aldık. Boğa güreşi benim için Artvin'i, doğayı, kazanmayı, gücü ifade ediyor. Artvinliler olarak boğa güreşlerini çok seviyoruz." diye konuştu.

Festivale Ankara ve İstanbul'dan misafirlerini getiren Ahmet Deniz, "Onlarla birlikte hem doğanın hem de boğanın keyfini çıkarmak için Kafkasör'deyiz. Çok güzel bir atmosfer var. Boğa güreşleri bizim için ayrı bir heyecan. Boğanın sesini duyunca içimi huzur kaplıyor. Aydın'dan Muğla'dan güreşleri izlemeye gelen çok misafirimiz var onlara da teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Festival yarın küçük orta, büyük orta ve süper baş kategorilerindeki boğa güreşleriyle devam edecek.

Güreşleri, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ile Artvin ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda kişi izledi.