Asansör Kazası Davasında Ceza Verildi
17.02.2026 18:36
Aydın'da asansör kazasında Zeren Ertaş'ın ölümü üzerine sanıklar cezalandırıldı; mahkeme karar verdi.

AYDIN'da yurttaki asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın (22) ölümüne ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde, yeniden yargılanan sanıklardan asansör firmasının sahibi Mustafa Büyükyapıcı, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan indirimli 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 tutuksuz sanık ayrı ayrı 2 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı, 1 sanık hakkında verilen beraat kararı da değişmedi.

Olay, 25 Ekim 2023 tarihinde saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 16 kişilik asansöre 16 kişi bindi. Asansör, bu sırada aşağı kaymaya başladı. Öğrencilerden Zeren Ertaş, panik yapıp asansörden çıkmak istedi. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Ertaş, kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. İhbarla yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörlerin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve mühendisler Halil T., Uğur İ., Ramazan Halit A. tutuklandı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede; tutuklu 4 sanık için 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla, tutuksuz sanık N.M. için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İSTİNAFA TAŞINDI

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada Mustafa Büyükyapıcı 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp, 2 yıl meslekten menedildi. Diğer sanıklar Halil T., Uğur İ., Ramazan Halit A. 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı. Ceza, sanıkların geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak yapılan indirimle 2 yıl 11'er aya indirildi. 3 sanık, hükmün ardından tahliye edildi. N.M. ise beraat etti. Ertaş ailesinin avukatlarının itirazı sonrası dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanıkları yeniden yargılamaya karar verdi. Geçen duruşmada iddia makamı, yerel mahkemenin 4 sanık için verdiği cezaların hukuka uygun olduğunu belirtip, N.M.'nin 'Taksirle öldürme' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

'VERİLEN CEZALARI YETERLİ BULMUYORUM'

Sanıkların yargılanmalarına, bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde devam edildi. Duruşmaya; Ertaş'ın ailesinin yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve Zeren'in arkadaşları katıldı. Katılımın yüksek olmasından dolayı birçok izleyici duruşmayı ayakta takip etti. Duruşmada söz verilen Zeren'in annesi Serpil Ertaş, "Sanıklara verilen cezaları yeterli bulmuyorum. Cezaevinde geçirdikleri süreyi de yeterli bulmuyorum. Yeniden yargılanmalarını istiyorum" dedi.

'SANIKLARIN ELİNDE KIZIMIN KANI VAR'

Sanıkların cezalandırılmasını isteyen baba Akın Ertaş ise "Biz bu davaya katıldığımız zaman kızımın geri gelmeyeceğini biliyorduk. Ancak verilen cezaların ibret olmasını istiyorum. Buradaki sanıkların ellerinde kızımın kanı var. Başkaları da aynı acıyı yaşamasın. Olası kasttan ceza almalarını istiyorum. Yerel mahkemede indirim uygulandı. Bu insanların gelecekteki hayatlarını düşünen mahkeme, bizim hayatımızı düşünüyor mu? Ben bir daha kızımı göremeyeceğim. Herkes elini vicdanına koysun. Bu insanlar, çocuğumu benden aldılar. Verilen ceza ibret olsun ki yurtta iş yapan biri de işini düzgün yapsın" diye konuştu. Esas hakkında mütalaaya ilişkin söz verilen sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddedip, beraat talebinde bulundu.

KARAR ÇIKTI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde görülen yeniden yargılamada mahkeme heyeti, Mustafa Büyükyapıcı'yı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun bilinçli taksirle işlendiğine hükmedilerek ceza 9 yıla çıkarıldı, ardından indirim uygulanarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Halil T., Uğur İ. ve Ramazan Halit A. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı; indirimle cezaları 2 yıl 6'şar aya indirildi. N.M. hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı değişmedi. Kararlar oy birliğiyle alındı.

