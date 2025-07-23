ASELSAN'dan Yeni Nesil Savaş Sistemleri - Son Dakika
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ASELSAN'dan Yeni Nesil Savaş Sistemleri

ASELSAN\'dan Yeni Nesil Savaş Sistemleri
23.07.2025 18:29
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ASELSAN, IDEF 2025'te GÖKTAN, EJDERHA, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ sistemlerini tanıttı.

IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında ASELSAN, 'Çelik Kubbe' için oyun değiştirici etkiye sahip yeni nesil savaş sistemleri olan GÖKTAN, EJDERHA, KORAL 200, TURAN VE GÜRZ sistemlerini tanıttı.

17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetim ve sorumluluğunda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Fuar kapsamında ASELSAN, bugün fuar alanında Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un katılımıyla, oyun değiştirici etkiye sahip yeni nesil savaş sistemlerini tanıttı. ASELSAN'ın ilk kez vitrine çıkardığı EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200 ve TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemi, harp sahasında oyunun kurallarını değiştirecek kuvvet çarpanları olarak görev alacak. İhracat odaklı büyümesini sürdüren ASELSAN, IDEF 2025'te operasyon sahasında oyun değiştiren yeni nesil çözümlerini sundu.

'ÇELİK KUBBE UNSURLARININ LANSMANINI YAPIYORUZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tanıtım programında konuşarak, "Fuarımızın 2'inci günündeyiz. Fuarımız her yönüyle dolu dolu geçiyor, ikili işbirlikleri, temaslarımız, sözleşmelerimiz ve tabii hepimizin, bütün milletimizin heyecanla beklediği lansman programları. Bu program çerçevesinde ilk lansmanı yine ASELSAN yapmıştı. Deniz ürünlerinde geliştirdiği yeni ürünlerle, yeni sistemler ve sensörlerle ilgili bilgilendirmeyi kamuoyuna aydınlatmıştı. Akabinde hepinizin çok dikkatle takip ettiği ve sonrasında çok da fikir alışverişinde ve görüşte bulunduğu Roketsan'ımızın lansmanı, yeni ürünleri oldu. Gün içinde yine savunma sanayinde faaliyet gösteren çeşitli firmalarımızın, kobilerimizin, ana entegratörlerimizin lansmanları oldu. Şimdi de burada özellikle 'çelik kubbe' konseptimizin unsurlarından olacak, daha evvel geliştirdiğimiz, geliştirmeye devam ettiğimiz, Sahadaki ihtiyacı çok kıymetli kahraman ordumuzla birlikte ortaya konulan ihtiyacı en kısa en hızlı bir şekilde ürüne dönüştürebilecek yaklaşımla ASELSAN'daki mühendislerimizin fedakar ve özveriyle yaptıkları gece gündüz çalışmalarla ortaya çıkan yeni, yenilikçi yaklaşım ve ürünleri işte burada 'çelik kubbe' unsurlarının bir kısmı olarak lansmanını yapıyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Bunun arkasın çok büyük emek var. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇELİK KUBBEDE FİZİKSEL KATMANDA GURURLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise lansman töreninde, IDEF'ın 2'inci gününde gurur duydukları bir gün olarak 5 yeni ürünü tanıttıklarını belirterek," Muharebe sahasındaki değişiklikler çerçevesinde yeni konseptler geliştiriyoruz. Bugün 'çelik kubbe'nin yeni bir unsurunu, katmanını sizinle paylaşıyoruz. Bu kapsamda çelik kubbenin bazı unsurlarının seri üretimi devam ediyor ve fiziksel katmanda gururla yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan da bu kapsamda elektromanyetik katmandaki bu tehditleri, sürü droneları, kamikaze dronları, saldırı tipleri değişen yeni hava araçlarını aslında geleneksel yöntemlerle değil, yeni bir anlayışla bertaraf etmenin silahı olan EJDERHA sistemimizi burada ilk defa uluslararası arenaya çıkarmış olduk. Hava araçlarını belli bir menzile girdiklerinde fiziki olarak içindeki elektronik devreleri etkisiz hale getirecek şekilde oyun dışı bırakan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu sistem sayesinde bu menzile giren, yaklaşık 1 kilometrelik menzile giren bütün araçlar, bütün insansız hava araçları artık fiziki olarak işlemez hale getirilebilecek bir teknoloji" dedi.

'TURAN HABERLEŞME SİSTEMİMİZ YENİ BİR KONSEPT'

Akyol, 'mikrowave' denilen yüksek güçte elektronik dalga teknoloji kullanıldığını söyleyerek, "Adeta gökyüzünde bir kalkan buraya oluşturmuş olduk. Ben bundan sonra bunun çelik kubbeye yeni bir değer katacağını, çelik kubbeye elektromanyetik katman olarak önemli bir kalkan olacağını buradan milletimize ifade ediyorum. Bu kapsamda bu sistemin yanında yine elektromanyetik KORAL'ın yeni versiyonunu buraya getirmiş olduk. Orada da aslında yine elektromanyetik katmanda daha uzağa duyabilen ve daha uzağa karıştırabilen düşman hava savunma radarlarına karşı adeta sihalarımız ve uçaklarımız için adeta otoyollar açacak bir sistemden bahsediyoruz. Mevcut KORAL'a göre çıkış gücünün ve etkinliğinin yaklaşık 2 kat arttığını buradan gururla söylemek isterim. Çelik Kubbe'de bilişsel katman dediğimiz tüm bu fiziki sistemlerin yanında, elektromanyetik sistemlerin yanında bunu yönetecek yapay zeka destekli bir mimari oluşturduk. Bütün Kubbeyi birbirine bağlayacak askeri 5G sistemimiz olan TURAN haberleşme sistemimizi yeni bir konsept olarak buraya getirdik. Bununla yapay zeka için gereken bütün o entegrasyonun sağlanması çelik kubbenin tek bir networkta hiç gecikme olmadan yürütülmesi sağlanmış olacak" diye konuştu.

'BU SİSTEMLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Akyol, çelik kubbe kapsamında GÜRZ sisteminin insansız versiyonu fuara getirdiklerini belirterek, "İnsansız kara aracı üzerinde bu faaliyeti, hava savunma faaliyetini fiziki olarak gerçekleştirecek. Son olarak savunmak tabii ki ana görevimiz ama savunmak kadar caydırıcılık da önemli. Bu kapsamda geleneksel olarak yürüttüğümüz güdümlü mühimmat teknolojimizle füze teknolojisini birleştirdiğimiz, çok değerli Delta V şirketimizle de işbirliği yaparak oluşturduğumuz GÖKTAN sistemimiz var. Aslında roketin itme gücüyle güdümlü mühimmatın hassas vurma gücünü birleştirdiğimiz daha önceleri uçaktan atılan mühimmatların artık karadan belli bir seviyeye kadar roketle çıkarıldığı ve oradan sonra istediğiniz hedefin gerektiğinde arkasına dolaştırabilecek kadar da hassas vuruş kabiliyeti olan GÖKTAN'ı 150 kilometreden menzile götürebilecek sistemi bitirdik, atışlarını yaptık. Bunun da sahada ciddi bir oyun değiştiricilik yetkinliği olduğunu söylüyorum. Biz de bu sistemleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu ortaya koyduğumuz çelik kubbe vizyonu aslında bize NATO'da bütün NATO'nun hava savunma mimarisini de ASELSAN'ın üstleneceği bir imkanı da getirdi. Bu kapsamda seçilen 5 ülkeden biri ve firmadan biri olduk. Bu sistemleri geliştirmeye, yenilikçi anlayışları ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN'dan Yeni Nesil Savaş Sistemleri - Son Dakika

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