Asgari Ücret Artışına AK Parti\'den Tepki

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Haber: Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - Yeni asgari ücrete, AK Partililer de tepki gösterdi. Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Asgari ücretteki artışın yüzde 30'la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti'nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm" dedi.

2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete tepkiler sürüyor. Sendikalar, muhalefet partileri ve vatandaşların yanı sıra AK Partililer de asgari ücrete yapılan artışa tepki gösterdi.

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30'la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti'nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm."

"Yeni asgari ücretle insanlar enflasyona karşı biraz ezilmiş oldu"

Gazeteci Cem Küçük ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz 'hiçbir çalışanı, kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi. Yeni asgari ücretle insanlar enflasyona karşı biraz ezilmiş oldu. Hükümet pasaport harcına, trafik cezalarına, idari para cezalarına ve evraklara o tür cezaların hepsine yüzde 43,9 zam yaptı. Şimdi eğer hedef enflasyon varsa oraya da yüzde 30 zam yapılmalıydı. Bu çalışanların pek korunduğu anlamına gelmiyor. Millet bunu beklemiyordu. Daha yukarı bir rakam bekleniyordu. Dolayısıyla çok sevindirici bir rakam olmadı. Bu duruma tepki geldiğini yine hatırlatalım. Bu tepki sadece muhalefet tarafından değil özellikle hükümeti destekleyen AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'ndan da Anadolu'dan çok sayıda mesaj alıyoruz. AK Parti geçen sene emeklilere istediği zammı vermedi. Emeklilerin zaten bir küskünlüğü var. Çalışanlar ve asgari ücretlilerde bu rakamlardan memnun değil. Dikkatli bir politika izlenmesi gerektiğini söyleyelim."

"Beklentinin altında bir rakam ortaya çıktı"

Gazeteci Faruk Erdem, A Haber'e konuk olarak "Daha yüksek rakamlar konuşulmuştu. Son 10 yıldır hep o senenin gerçekleşen enflasyonunun biraz artışlar yapılmıştı. Son artış da yüzde 49 olmuştu. Dolayısıyla bu yıl için de yıl sonunda yüzde 44-45 bandında bir enflasyon bekleniyor. Bu nedenle yüzde 40 civarında artış beklentisi oluşmuştu. Dolayısıyla beklentinin altında bir rakam ortaya çıktı" dedi.

"Asgari ücret yüzde 20 zamlanmalıydı"

Köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ise "Geçen sene bugün yani 24 Aralık 2023'te 1 dolar 30 TL idi Bugün 1 dolar 35 TL. Yani aslında enflasyon en fazla yüzde 18 olmalıydı, fazlası cinayet. Asgari ücret de yüzde 20 zamlanmalıydı" diyerek yapılan zammı fazla bulduğunu ifade etti.