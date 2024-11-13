Asgari Ücret Tartışmaları ve Sendika Mücadelesi - Son Dakika
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Asgari Ücret Tartışmaları ve Sendika Mücadelesi

Hak-İş Başkanı Arslan, asgari ücret düzenlemesinin yapısını eleştirerek sendika mücadelesine vurgu yaptı.

13.11.2024 14:47
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, "Asıl tartışılması gereken asgari ücretin ne olması gerektiği değil, asgari ücretin nasıl oluşturulacağıdır. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda siz ne derseniz deyin sağlıklı bir asgari ücret çıkmıyor, çünkü yapıda sorun var. " dedi.

Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı belediye başkanlarının daha mazbatalarını almadan, belediyedeki yerlerine geçmeden sendikalarına karşı bir operasyon başlattıklarını söyledi.

Arslan, özellikle DEM Parti'den belediye başkanları olmak üzere ana muhalefet, muhalefet ve değişik partilerin belediye başkanlarının sendikalarına yönelik tavır aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sendikamız bu konuda gereken tepkileri ve mücadeleyi ortaya koydu. Öncelikle çalışanların tehdit edilmesi, işlerinden sürgün edilmesi, zorla sendikamızdan istifa ettirilmesi ve işten çıkarılması, gerçekten bizi zorlu bir sürecin beklediğini biliyoruz. Bütün bu zorluklara, engellere rağmen sendikamız sahada müthiş bir mücadeleye başladı. Van başta olmak üzere Diyarbakır'da, Silifke'de işten çıkarmaların olduğu her yerde sendikamız canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Sendikamız işten çıkarılan 5000 arkadaşımız için Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinin önünde eylemlerine devam ediyor. İşten çıkarılan arkadaşlarımız işlerine dönene kadar ve işlerine kavuşana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

Arslan, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istediklerini, Hizmet-İş Sendikası olarak ülkenin çalışma hayatındaki zorlukların farkında olduklarını ve bunların çözümü için de önlerine çözüm koyduklarını, örgütsüz olan iş kollarının örgütlenmesi için ciddi çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

TÜİK rakamlarına göre 1,5 milyon ev işçisinin örgütlenme mücadelesini yaptıklarını belirten Arslan, sendikanın almış olduğu kararla, ev işçilerinin de iş kanunu kapsamına alınarak, çalışma hayatının sendikalı birer parçası olmaları için emek verdiklerini dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları

Asgari ücret tartışmaları ortaya çıkmadan "Asgari ücret şu kadar olmalıdır" tartışmalarının Türkiye'de rahatsızlık verici boyuta ulaştığının altını çizen Arslan, "Asıl tartışılması gereken asgari ücretin ne olması gerektiği değil, asgari ücretin nasıl oluşturulacağıdır. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda siz ne derseniz deyin sağlıklı bir asgari ücret çıkmıyor, çünkü yapıda sorun var. İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz hep yanlış olur. 1970'li yılların mevzuatıyla oluşturulmuş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na kimse dokunmuyor, Hak-İş'in dışında kimse tartışmıyor. Çünkü bu yanlıştan beslenenler var, istifade edenler var. O zaman bu sistemin devam etmesini isteyenler ve istemeyenler arasında yeni bir yol ayrımındayız." ifadelerini kullandı.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden ele alınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu komisyonun yapısı sakat. Her ne kadar komisyon toplantılarına bir kısım işçiler katılsa da bu sistemden iyi bir sonuç çıkmaz. Merhum Demirel'in güzel bir sözü vardı, 'Kurumuş söğütten düdük olmaz.' Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan da sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz. Dolayısıyla bizim esas tartışmamızı gereken Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nasıl olması gerektiğidir. Bunu daha çok katılımcı, daha fazla kapsayıcı ve daha geniş kitleleri içine alan model ortaya çıkarabilirsek, asgari ücret tespiti yapıldığı zaman toplumun geniş kesiminin 'Evet bu bizim için yeterli' dediği bir noktaya gelebiliriz. Aksi halde süreli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda sürekli tartışırız."

Sendikalarının fikirlerini, düşüncelerini silahla empoze etmeye çalışan bütün fikirlere, görüşlere kapalı olduklarını ifade eden Arslan, "Terörden arınmış, silahın, bombanın olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Farklı görüşlerimiz olabilir, düşüncelerimiz de olabilir ama asla silahla mücadeleyi kabul etmiyoruz." dedi.

Toplantıya Hak-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları ve Hizmet-İş Sendikası şube ve il başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tartışmaları ve Sendika Mücadelesi - Son Dakika

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