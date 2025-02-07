Aşırı Sağcılar Madrid'de Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aşırı Sağcılar Madrid'de Toplandı

Avrupa'nın Vatanseverleri grubu, AB'deki hegemonyaya karşı stratejiler belirlemek için Madrid'de toplanıyor.

07.02.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'da aşırı sağ partiler arasında kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu, Avrupa Birliği'ndeki (AB) "sağ ve sol grupların hegemonyasına karşı alternatif sunabilecek stratejiler belirlemek" amacıyla bugün ve yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanıyor.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son seçimlerinin hemen ardından Haziran 2024'te Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın girişimiyle ortaya atılan "Avrupa'nın Vatanseverleri", kurumsal kimliğini kazandıktan sonra ilk toplantısı için Madrid'i seçti.

Paris'te Kasım 2024'te yapılan son toplantıda "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun ilk başkanı seçilen İspanya'daki Vox adlı aşırı sağcı partinin lideri Santiago Abascal, hafta sonunda Madrid'deki zirveye ev sahipliği yapıyor.

Grup, geçmiş üç toplantısına nazaran Madrid'deki dördüncü toplantısı kapsamında yarın miting ortamında aşırı sağın sempatizanlarını da bir araya getirerek basının karşısına çıkacak.

Madrid'de havaalanına yakın bir otelin konferans salonunda gerçekleşecek toplantıyla ilgili bu zamana kadar basına çok az bilgi verildi.

Bununla birlikte Vox Partisi'nden 27 Ocak'ta yapılan açıklamada, "AB'yi son 10 yıldır sağ görüşlü Avrupa Halk Partisi (PPE) ve sol görüşlü Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı'nın (S&D) yönettiği ve bu iki grubun fikir birliğine karşı Avrupa'nın Vatanseverleri olarak alternatif sunmak için izlenecek stratejilerin Madrid'de belirleneceği" aktarılmıştı.

"Avrupa kimliği" konuşulacak

AB'de sağ ve sol grupların hegemonyasına karşı olan Avrupa'nın Vatanseverleri'nin strateji belirleyeceği konuların başlıkları ise "ulusal egemenlik, özgürlüğün savunulması ve kültürel mirasın korunması ile kitlesel göçün reddedilmesine dayalı Avrupa kimliği" olarak açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2024'teki seçimlerde kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganının benzeri olan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın AB Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğü Temmuz- Aralık 2024'te seçtiği "Avrupa'yı yeniden büyük yap" sloganı, Madrid'deki toplantının da ana teması olarak belirlendi.

Mevcut durumda AP'de, PPE ve S&D'nin ardından üçüncü büyük siyasi grup olan Avrupa'nın Vatanseverleri'nde toplamda 14 ülkede faaliyet gösteren aşırı sağcı siyasi partilere mensup 86 Avrupa parlamenteri bulunuyor.

Madrid'de bu akşam liderlerin gelmesiyle başlayacak toplantıya, ev sahibi Abascal'ın yanı sıra Fransa'dan Marine Le Pen, Macaristan'dan Victor Orban, İtalya'dan Matteo Salvini, Hollanda'dan Geert Wilders, Estonya'dan Martin Helme, Yunanistan'dan Afroditi Latinopoulou, Çekya'dan Petr Macinka, Portekiz'den Andre Ventura ve Polonya'dan Krysztof Bosak'ın katılacağı duyuruldu.

Söz konusu isimlerin çoğu, geçen eylül, ekim ve kasım aylarında sırasıyla Strasburg, Brüksel ve Paris'te bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Politika, Güncel, madrid, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı Sağcılar Madrid'de Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:16:58. #1.12#
SON DAKİKA: Aşırı Sağcılar Madrid'de Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.