Aşırı Sağcılar Madrid'de Toplandı

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Avrupa'da aşırı sağ partiler arasında kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu, Avrupa Birliği'ndeki (AB) "sağ ve sol grupların hegemonyasına karşı alternatif sunabilecek stratejiler belirlemek" amacıyla bugün ve yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanıyor.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son seçimlerinin hemen ardından Haziran 2024'te Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın girişimiyle ortaya atılan "Avrupa'nın Vatanseverleri", kurumsal kimliğini kazandıktan sonra ilk toplantısı için Madrid'i seçti.

Paris'te Kasım 2024'te yapılan son toplantıda "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun ilk başkanı seçilen İspanya'daki Vox adlı aşırı sağcı partinin lideri Santiago Abascal, hafta sonunda Madrid'deki zirveye ev sahipliği yapıyor.

Grup, geçmiş üç toplantısına nazaran Madrid'deki dördüncü toplantısı kapsamında yarın miting ortamında aşırı sağın sempatizanlarını da bir araya getirerek basının karşısına çıkacak.

Madrid'de havaalanına yakın bir otelin konferans salonunda gerçekleşecek toplantıyla ilgili bu zamana kadar basına çok az bilgi verildi.

Bununla birlikte Vox Partisi'nden 27 Ocak'ta yapılan açıklamada, "AB'yi son 10 yıldır sağ görüşlü Avrupa Halk Partisi (PPE) ve sol görüşlü Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı'nın (S&D) yönettiği ve bu iki grubun fikir birliğine karşı Avrupa'nın Vatanseverleri olarak alternatif sunmak için izlenecek stratejilerin Madrid'de belirleneceği" aktarılmıştı.

"Avrupa kimliği" konuşulacak

AB'de sağ ve sol grupların hegemonyasına karşı olan Avrupa'nın Vatanseverleri'nin strateji belirleyeceği konuların başlıkları ise "ulusal egemenlik, özgürlüğün savunulması ve kültürel mirasın korunması ile kitlesel göçün reddedilmesine dayalı Avrupa kimliği" olarak açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2024'teki seçimlerde kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganının benzeri olan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın AB Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğü Temmuz- Aralık 2024'te seçtiği "Avrupa'yı yeniden büyük yap" sloganı, Madrid'deki toplantının da ana teması olarak belirlendi.

Mevcut durumda AP'de, PPE ve S&D'nin ardından üçüncü büyük siyasi grup olan Avrupa'nın Vatanseverleri'nde toplamda 14 ülkede faaliyet gösteren aşırı sağcı siyasi partilere mensup 86 Avrupa parlamenteri bulunuyor.

Madrid'de bu akşam liderlerin gelmesiyle başlayacak toplantıya, ev sahibi Abascal'ın yanı sıra Fransa'dan Marine Le Pen, Macaristan'dan Victor Orban, İtalya'dan Matteo Salvini, Hollanda'dan Geert Wilders, Estonya'dan Martin Helme, Yunanistan'dan Afroditi Latinopoulou, Çekya'dan Petr Macinka, Portekiz'den Andre Ventura ve Polonya'dan Krysztof Bosak'ın katılacağı duyuruldu.

Söz konusu isimlerin çoğu, geçen eylül, ekim ve kasım aylarında sırasıyla Strasburg, Brüksel ve Paris'te bir araya gelmişti.