Askeri Sağlık Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Askeri Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Askeri Sağlık Hizmetleri Toplantısı

CHP, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devrini eleştirdi, askeri sağlık sistemine ihtiyaç vurgulandı.

22.11.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Gölge Sağlık Bakanlığı ve Gölge Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iş birliğinde "Askeri Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Toplantısı" yapıldı. Toplantıda konuşan Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, "Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askeri sağlık sistemi olmayan nadir ordulardan biri haline gelmiştir" dedi.

CHP Gölge Sağlık Bakanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gölge Milli Savunma Bakanı Yankı Bağcıoğlu'nun koordinasyonunda, dün CHP Genel Merkezi'nde "Askeri Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Toplantısı" yapıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlıkçı milletvekilleri ve askeri hekimlerin katıldığı toplantıda, CHP iktidarında nasıl bir askeri sağlık sistemi uygulanacağı masaya yatırıldı.

Zeliha Aksaz Şahbaz: "GATA dahil Türkiye'nin dört bir yanında kurulu 34 askeri hastaneSağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilmiştir"

Aksaz Şahbaz, toplantının açış konuşmasını yaptı. Aksaz Şahbaz, şunları söyledi:

"Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askeri sağlık sistemi olmayan nadir ordulardan biri haline gelmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından GATA dahil Türkiye'nin dört bir yanında kurulu 34 askeri hastane bir OHAL KHK'sıyla Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilmiştir. Bu hastanelerden iki tanesi kapatılmış, 24 tanesi bulundukları illerdeki devlet hastanelerine ek bina olarak poliklinik hizmeti verir hale getirilmiştir. Bağımsız hastane olarak hizmet veren hastaneler ise askeri hastane niteliğini kaybetmiş, yatak sayıları çok azaltılmış halde Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Dünyanın önemli ordularının neredeyse tamamının kendine bağlı sağlık hizmetleri ve buna bağlı uzmanlık alanları mevcutken etrafı adeta ateş çemberinde olan ve sürekli askeri harekatta bulunan, dünyanın en büyük ordularından olan TSK'ya bağlı bir sağlık sisteminin bulunmaması büyük bir eksikliktir.

"Sivil hekimler, iki aylık geçici görevlendirmeyle harekat bölgelerinde görevlendirilmektedir"

Tecrübeli ekiplerin dağılmasıyla özellikle harp cerrahisi gibi alanlarda doktor eğitimi ve müdahale yeteneği olumsuz yönde etkilendi. Askeri hastanelerin sivil hastane olarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle TSK, geniş çaplı harekat görevleri yapan ve teröristle mücadele harekatı icra eden ancak askeri sağlık sistemi olmayan nadir ordulardan biri haline gelmiştir. Operasyonlarda yaralanan, mayın gibi ağır vücut travması yaşayan ve çok hızlı ve özel müdahale gerektiren yaralılarımızın sivil hastanelerde yeterli tecrübesi olmayan ekipler tarafından gerekli cerrahi ve tıbbi müdahalelerin yapılmasında aksamalar yaşanmaktadır. Askeri eğitimi olmayan sivil hekimler, iki aylık geçici görevlendirmeyle harekat bölgelerinde görevlendirilmektedir. Kendi can güvenliğini sağlayamayan sivil hekimlerin ne kadar faydalı olabilecekleri de tartışmalıdır.

"GATA ve askeri hastanelerin devriyle askeri hekimliğin 100 yılı aşkın tecrübesi ortadan kaldırılmıştır"

GATA başta olmak üzere tüm askeri hastanelerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasıyla TSK'nın sağlık hizmeti ihtiyacının ne ölçüde karşılandığı, niteliğinin tespiti ve neticesinde GATA ve diğer hastanelerin yeniden açılmasına ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi amacıyla TBMM'de CHP grubu tarafından verilen önergeler ne yazık ki AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, Türkiye tıp tarihi ve eğitiminde de askeri hekimliğin yeri çok önemlidir. GATA gerek verdiği sağlık hizmeti, gerekse yetiştirdiği hekimler, hocalar, sağlıkçılarla benzersiz bir yere sahiptir. GATA ve askeri hastanelerin devriyle askeri hekimliğin 100 yılı aşkın tecrübesi ortadan kaldırılmıştır. GATA ve askeri hastanelerin hizmet verdiği dönemde ihtiyaç halinde gönderilen tecrübeli ve yetkin ekiplerce hızla ilk müdahale, değerlendirme ve transferin yapıldığı bir sistem yok edilmiştir."

Yankı Bağcıoğlu: "GATA'yı hem davalarla hem haysiyet cellatlıklarıyla yıprattılar"

Bağcıoğlu ise şunları söyledi:

"Askeri sağlık sisteminde yapılacak çalışmalarda bir ayak eksik kalıyor. Bu da kullanıcının ihtiyaçları. Şu anda düğmeye basılsa askeri sağlık sistemi için eski randımanın alınması için kaç yıl gerekeceğini bilemiyorum. Askeri sağlık sisteminin ebetteki zafiyeti vardı ama bu kapatılmasını gerektirmiyordu. Çok basit bir revizeyle, ufak dokunuşlarla düzeltilebilecek bir sistemdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na yüzlerce FETÖ'cü sızdı ama kapatılmadı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki üyesi FETÖ'cülükten tutuklandı ama AYM kapatılmadı. GATA'yı ise hem davalarla hem haysiyet cellatlıklarıyla yıprattılar. Sonrasında ise kapattılar. İlk anda korku ve panikle kapatılmış olabilir ancak sekiz senedir hala kapalıysa bu konuda bir sıkıntı vardır demektir."

12 başlık konuşuldu

Toplantıda askeri sağlık sistemi, şu 12 başlıkta ele alındı: "Askeri Sağlık Hizmetinin Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Düşük Yoğunluklu Çatışma Alanındaki Deneyimleri; Askeri Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılmasının Gerekçeleri, Barışta ve Savaşta Görev Tanımları; Dünyada ve NATO'da Asker Sağlık Sistemi Örnekleri; Yeniden Yapılanmada Sistemin Kurgulanması; Çatışma Alanı ve Birinci Basamak Hizmetleri; Tahliye Sistemi, Bölge Hastaneleri Lokasyon, Görev ve Kadro Planlaması; GATA'nın Üniversite Olarak Yapılanması, Fakülte ve Yüksekokullar ile Enstitülerin Planlanması; İnsan Kaynakları Sorununa Çözüm Önerileri; Askeri Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda Ek Askeri Dersler ve Uygulamalar; Muharip Sıhhiye ve Muharebe Alanındaki Müdahaleler." Konu başlıklarına ilişkin katılımcılar sunumlarını yaptı, talep ve önerilerini sıraladı. Yapılan genel değerlendirmelerle toplantı sona erdi.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı, Politika, Hastane, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askeri Sağlık Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
07:32 Kayıp olarak aranan ’’Hanımağa’’ sessizliğini bozdu Kayıp olarak aranan ''Hanımağa'' sessizliğini bozdu
07:26 Türkiye, Somali’de uzay üssü kuracak Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak
07:16 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar’dan skandal sözler Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar'dan skandal sözler
06:52 Nazilli’de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 20:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: Askeri Sağlık Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.