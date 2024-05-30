Aşkım Kapışmak ve 127 Kişi Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yakalandı - Son Dakika
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Aşkım Kapışmak ve 127 Kişi Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yakalandı

Aşkım Kapışmak ve 127 Kişi Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-42' operasyonlarında, 'Smart Trade Coin' isimli kripto varlık alım/satım platformu üzerinden vatandaşları dolandıran 127 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 1 milyar dolar haksız kazanç elde edildiği tespit edildi ve çok sayıda mal varlığına el konuldu. Operasyonlar kapsamında yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı.

30.05.2024 22:00
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YAZAR Aşkım Kapışmak'ın 127 şüphelinin yakalandığı, Ankara merkezli 21 ilde, "Sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonlarında gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 'nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da operasyon düzenlendiğini belirtmişti.

'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden vatandaşların 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiği belirlenen operasyonlarda, 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda: 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YAZAR AŞKIM KAPIŞMAK DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı. Kapışmak'ın işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Aşkım Kapışmak ve 127 Kişi Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Yakalandı - Son Dakika
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