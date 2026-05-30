Assos-Troya Tüneli\'nde Yangın

ÇANAKKALE Assos- Troya Tüneli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Ayvacık ilçesi Çanakkale-İzmir kara yolundaki Troya Tüneli'nde, dün saat 22.00 sıralarında, Küçükkuyu'dan Ayvacık yönüne giden S.K.'nin kullandığı 10 ACU 903 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tünelde araç trafiğini durdurdu. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaralının olmadığı yangında otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.