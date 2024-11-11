Astana'da 22. Suriye Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Astana'da 22. Suriye Görüşmeleri Başladı

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki Suriye görüşmeleri, Astana'da başladı. İkili toplantılar yapılıyor.

11.11.2024 12:48
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Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki Suriye konulu 22. Astana görüşmeleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Astana'daki otelde gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler, ikili istişare toplantıları yapıyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelerde Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, İran heyetine Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlık ediyor.

Toplantılara Şam yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Raad, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle katılıyor. Toplantılarda Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki heyetin yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri de bulunuyor. Ürdün, Lübnan ve Irak'tan gözlemciler de yer alıyor.

Türk heyeti, Astana'da 22. kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını İran heyetiyle yaptı.

Suriye krizine çözüm amacıyla Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde gerçekleştirilen Astana formatındaki görüşmelerde bu kez çevresindeki bölgesel durum başta olmak üzere Suriye'de kapsamlı bir çözüme yönelik çabalar, ülkedeki insani ve mevcut durum, taraflar arasında güven artırıcı önlemler, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüş koşulları gibi konular ele alınıyor.

İki gün sürecek görüşmelerin ilk gününde heyetler, ikili ve üçlü istişare toplantıları gerçekleştirecek. Yarın ise tarafların bir araya geleceği ortak oturumda garantör ülkelerin sonuç bildirisi okunacak.

Kaynak: AA

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