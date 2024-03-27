Asya Ülkeleri BMGK'nin Gazze Ateşkes Kararını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Asya Ülkeleri BMGK'nin Gazze Ateşkes Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Asya ülkeleri, BMGK'de Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Malezya, Güney Kore, Endonezya, Pakistan, Tayland ve Maldivler, BMGK kararına ilişkin açıklamalar yaparak kararın uygulanması gerektiğini vurguladı. Kanada, Avustralya ve Filipinler de kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

27.03.2024 18:48
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Asya ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Asya ülkelerinden Malezya, Güney Kore, Endonezya, Pakistan, Tayland ve Maldivler'den, BMGK'nin acil ateşkes sağlanmasını talep eden kararına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X'ten yaptığı paylaşımda, ülkesinin, BMGK'nin Gazze'de ramazan ayında acil ateşkes sağlanmasını talep eden 2728 sayılı kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Karar tasarısını BMGK'ye sunan ülkeleri kutladıklarını vurgulayan Enver, ramazanın önemine işaret ederek "bağlayıcılığı olan kararın" uygulanması gerektiğini kaydetti.

Enver, "Özellikle ABD'nin, İsrail'i uluslararası toplumun iradesine saygı duyması için çabalaması gerektiğini" ifade etti.

Güney Kore

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, günlük basın toplantısında, BMGK kararına değindi.

Lim, Güney Kore'nin Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "uluslararası toplumun görüş birliğini yansıtan kararın dürüstçe uygulanması gerektiğinin" altını çizdi.

Endonezya

Endonezya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Endonezya'nın BMGK kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edilerek, "yasal bağlayıcılığı olan" bu kararın tüm taraflarca uygulanması gerektiği vurgulandı.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'ye sunulan Gazze tasarısının kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Karar tasarısıyla BMGK'nin Gazze'ye insani yardım akışına izin verilmesinin talep edilmesinden duyulan memnuniyetin vurgulandığı açıklamada, bu karar tasarısının uygulanması çağrısı yapıldı.

Tayland

Tayland Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "tarafların karara uyması gerektiği" ifade edilirek, BMGK'nin ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Maldivler

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, sosyal medya hesabı X'ten kabul edilen BMGK karar tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Muizzu, "gecikmiş" diye nitelediği BMGK kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, İsrail'i karara uymaya çağırdı.

Kanada, Avustralya ve Filipinler, BMGK'de Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesini dün memnuniyetle karşıladıklarını bildirmişti.

BMGK kararı

BMGK'de 25 Mart'ta yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD "çekimser" oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi.

Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi, ABD tarafından veto edilmişti. Böylece BMGK'de 7 Ekim 2023'ün ardından ilk kez Gazze'de ateşkes istenilen bir karar kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Asya Ülkeleri BMGK'nin Gazze Ateşkes Kararını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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