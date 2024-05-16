Ata toprağı ve Türk bayrağı bisikletliler tarafından Amasya'ya getirildi - Son Dakika
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Ata toprağı ve Türk bayrağı bisikletliler tarafından Amasya'ya getirildi

Ata toprağı ve Türk bayrağı bisikletliler tarafından Amasya\'ya getirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi. Bisikletliler, Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Necmi Kılıç tarafından alkışlarla karşılandı. Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

16.05.2024 16:22
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, ardından her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteğiyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'un ardından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine ulaştırıldı.

Bisikletliler, Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Necmi Kılıç tarafından alkışlarla karşılandı.

Büyükkaymakcı, bugün ayrı bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Selanik'ten yola çıkan Ata toprağımız ve şanlı Türk bayrağımızı ilçemizde karşılayarak bisikletli arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Bu anlamlı görevlerinde başarılar diledik. Allah, Cumhuriyet'imizi payidar eylesin, devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Amasya Bisiklet Topluluğu üyesi Gonca Altındaş ise Ata toprağı ve Türk bayrağını Çorum il sınırından teslim aldıklarını ifade etti.

Selanik- Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ata toprağı ve Türk bayrağı bisikletliler tarafından Amasya'ya getirildi - Son Dakika

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