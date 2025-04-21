Ataşehir Belediyesi "Kent Bostanı"Nın İkincisini Açtı... Başkan Adıgüzel: "Umutlarımız, Şu Bostandaki Gibi Yeşersin, Meyvelere Dönüşsün" - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi "Kent Bostanı"Nın İkincisini Açtı... Başkan Adıgüzel: "Umutlarımız, Şu Bostandaki Gibi Yeşersin, Meyvelere Dönüşsün"

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Ataşehir Belediyesi, "Kent Bostanı"nın ikincisini Mevlana Mahallesi'nde açtı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bostanın 6 aylık kullanım esasıyla işletileceğini ifade ederek, “Her komşumuz burada üretim yaparak çocuklarıyla, torunlarıyla eli toprağa değerek üreterek, ürettiğini keyifle tüketerek güzel anlar geçirecek” dedi.

21.04.2025 10:02  Güncelleme: 11:23
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, "Kent Bostanı"nın ikincisini Mevlana Mahallesi'nde açtı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bostanın 6 aylık kullanım esasıyla işletileceğini ifade ederek, "Her komşumuz burada üretim yaparak çocuklarıyla, torunlarıyla eli toprağa değerek üreterek, ürettiğini keyifle tüketerek güzel anlar geçirecek" dedi.

Ataşehir Belediyesi, ilçe sakinlerine tüketecekleri ürünleri yetiştirme imkanı sunan "Kent Bostanı"nın ikincisini Mevlana Mahallesi Cömert Caddesi'nde törenle açtı.

Daha önce düzenlenen çekilişle 6 aylık kullanım hakkı kazanan ilçe sakinleri, bostanlarına ilk fidelerini dikti.

Açılışa katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel de bostanı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti, fidelerini diken çocuklara eşlik etti.

Adıgüzel'den akıllı belediyecilik ve ortak akıl vurgusu

Açılışta konuşan Adıgüzel, ilçede "akıllı belediyecilik" ve ortak akla dayalı yönetim anlayışını benimsediğini belirterek, "Akıllı belediyecilik, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız 'Benim manevi mirasım akıldır' öğüdüdür" dedi.

Açılışı gerçekleştiren bostanın hayata geçiriliş sürecini "ortak akla dayanan yönetim anlayışına" örnek gösteren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Burası vatandaşlarımızın kullanırken mutsuz olduğu bir yoldu. 'Burayı nasıl düzenleyebiliriz' dedik. Önce sizlerden geri bildirim aldık, sonra fiziki koşullarına baktık. Üzerinden yüksek gerilim hatları geçtiği için burada yapı yapmak, çok ağaçlandırmak uygun değil. Bu noktada yönetici arkadaşlarımız, Park Bahçeler Müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün kıymetli çalışanları çalıştılar ve bu güzel ortamı yarattılar. Yani, ortak akılla bu eser ortaya çıktı.

Belediyecilikte önümüze çok sorunlar çıkıyor. Buna akıllı çözümler üretiyoruz. Teknolojiyi kullanarak, veriyle bir yönetim anlayışı hayata geçiriyoruz. Böylece daha verimli yönetimi Ataşehir'de hayata geçirmiş oluyoruz. Ataşehir'i bu adımlarla şekillendirdiğimiz için sizlerin kaynaklarını en doğru şekilde kullanıyoruz."

"Ataşehir'de yeni bir komşuluk icat ettik bu sayede"

Adıgüzel, geçen yıl Barbaros Mahallesi'nde ilk "Kent Bostanı"nı hayata geçirdiklerini belirterek, "Orada 180 komşumuz ilk defa Kent Bostanlarımızla buluşmuştu, çok ilgi görmüştü. Burada da 160'a yakın bostanımız sizlerin hizmetinde oluyor. Böylece Ataşehir'de komşumuz ilk etapta ekecek, biçecek, üretecek ve hasat edilen ürünlerini yemeğe dönüştürecek, 6 ay boyunca keyifle zaman geçirecek. Bir de, Ataşehir'de yeni bir komşuluk icat ettik bu sayede. Bunun adı da, bostan komşuluğu. Eminim, buradaki bostan komşuları iyi ilişkiler geliştirecekler, çocuklar arkadaş olacak, birbirlerine tecrübe aktaracaklar" dedi.

Adıgüzel, bostanların 6 aylığına kullanılacağını belirterek, "Her komşumuz süreç içinde kışın ya da yazın burada üretim yaparak çocuklarıyla, torunlarıyla eli toprağa değerek üreterek, ürettiğini keyifle tüketerek güzel anlar geçirecek. Toprak hepimizin; birlikte üretelim, birlikte büyütelim ve birlikte tüketelim. Bugün dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Toprak iyileştiriyor, birleştiriyor ve bizlere umut veriyor. Biz de Ataşehir'de bu umudu geliştirerek yeşertmeye, yetiştirmeye ve paylaşmaya kararlıyız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına değinen Adıgüzel, "Biz bugün görüyoruz ki, sandıkta başarılı olanlar, Türkiye'ye umut olanlar, haksız hukuksuz yere gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Maalesef mahkemeler işlemiyor, zaman kaybediliyor, algı yönetimi yapılıyor" şeklinde konuştu.

Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Emin olun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmasaydı, bu bostan bu kadar güzel olmazdı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ekibi bugün yine büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Buradaki fideleri bizimle İBB paylaşıyor. Ekrem Başkan'la Ataşehir'e çok güzel hayallerimiz var. Biliyorum ilk fırsatta aramızda olacak ve özgürlüğüne kavuştuğunda bu hayallerin açılışını birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Her zaman millet kazanır, umutlar kazanır. Umudumuzu hiç yitirmeyelim. Umutlarımız, şu bostandaki gibi adım adım yeşersin, meyvelere dönüşsün. Türkiyemiz, 86 milyon vatandaşımız, adaletin egemen olduğu, herkesin hakkını aldığı refah ortamında yaşasın."

Adıgüzel konuşmasının ardından bostan alanına geçerek, eşi ve kızıyla birlikte fide dikti.

"İlk defa kendim ekiyorum, çok heyecanlıyım"

Bostanın açılışına çok sayıda ilçe sakini katıldı. Bostanı kullanma hakkını elde edenler, çocuklarıyla birlikte fidelerini dikti.

İlk kez ekim yapan çocuklar, toprakla uğraşmaktan keyif aldığını söyledi.

Dedesine yardım ettiğini söyleyen bir çocuk, "Şu an ilk defa kendim ekiyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım" dedi.

Bostana oğluyla gelen Aslı Yücel de domates, salatalık ve patlıcan dikeceklerini anlatarak, "Her hafta gelip ilgilenmek istiyoruz. Zaten, şehir hayatında özlenen ve istenen bir şey. Buna evimin yakınında kavuşmuş olmak beni çok mutlu etti. İçerisinde katkı maddesi olmayan, ilaçlama olmayan bir şeyi yetiştirip tüketmek beni çok mutlu edecek" şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı'Nın İkincisini Açtı... Başkan Adıgüzel: 'Umutlarımız, Şu Bostandaki Gibi Yeşersin, Meyvelere Dönüşsün' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi "Kent Bostanı"Nın İkincisini Açtı... Başkan Adıgüzel: "Umutlarımız, Şu Bostandaki Gibi Yeşersin, Meyvelere Dönüşsün" - Son Dakika
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