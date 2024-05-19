Ataşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs etkinliği

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyet Denizinde 105 Yıl" söyleşisi, Pelin Batu'nun moderatörlüğünde, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve genç yüzücü Aysu Türkoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs'a özel düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, söyleşiyi eşi Elif Duygu Adıgüzel ile izledi.

Dinleyicileri selamlama konuşması yapan Başkan Adıgüzel, şunları dile getirdi:

"Sevgili gençler, değerli komşularım hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümü ve Ataşehirimizde İlber Ortaylı hocamızı, Pelin Batu'yu ve başarılı yüzücümüz Aysu Türkoğlu'nu ağırlıyor olacağız. Bugün bize düşen görev gereği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını daha ileriye taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Ülkemizi batı medeniyetleri seviyesine çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ben buradan şunun sözünü veriyorum. Bütün genç arkadaşlarım, sizler çok büyük bir sorumluluk aldınız. Kendimi de genç olarak görüyorum. Bu sorumluluk da, bu yolculukta Ataşehir Belediyesi her zaman yanınızda olacak. Ataşehir bu yüzden genç bir ilçe ve genç dostu bir ilçe. Önümüzdeki süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ü daha çok hatırladığımız, ilke ve devrimlerini daha çok konuştuğumuz bir dönem olacak."

Cumhuriyet'in iki kuşağını bir araya getiren söyleşide Prof. Dr. Ortaylı; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkış yolculuğunu, 19 Mayıs'ın bayram ilan edilme nedenlerini, Atatürk'ün gençlik ve spora bakışını Ataşehirlilerle paylaştı. Türkiye ve Avrupa ülkelerinin aydınlanma tarihi üzerine bilgiler aktaran İlber Ortaylı, kültür ve cemiyet hayatı hakkında da tarihi anekdotlar verdi. Kültür Bakanlığı'nın bütçesinin düşük olmasından şikayet eden Ortaylı, belediyelerin de daha fazla tiyatro salonu kurmaları ve tiyatro gruplarına bu salonları sunmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Söyleşinin diğer konuğu yüzücü Aysu Türkoğlu ise gençlere örnek olacak başarı hikayesini anlattı. Yüzme sporunda, 7 zorlu okyanus parkuru olduğunu belirten Aysu Türkoğlu, bunun 3'ünde başarı sağladığını ve kalanlarını da yüzerek, 7 farklı parkuru geçebilen dünyadaki en genç kadın yüzücü olmak istediğini dile getirdi.

Gecenin sonunda Adıgüzel, söyleşiye katılım göstermeleri dolayısıyla İlber Ortaylı, Aysu Türkoğlu ve Pelin Batu'ya çiçek takdim ederek, teşekkürlerini sundu. Söyleşiyi dinleyen Ataşehirliler de mutluluklarını ifade ederek, yanlarında getirdikleri kitaplarını İlber Ortaylı'ya imzalattı.