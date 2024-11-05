Ataşehir Belediyesi'nden Öğrencilere 65 Bin Adet Beslenme Paketi

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Haber: Beril KALELİ/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, yenilenen aşevi binası ve ilkokul öğrencileri için uygulanmaya başlayan beslenme paketlerinin içeriğini tanıttı. Toplantıda konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, "Hiçbir komşumuzu yalnız bırakmadan, eşitlikçi, adil bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Öncelikli olarak çocuklarımızın mutluluğu, sağlığı ve eğitimi için elimizden geleni yapmaya kararlıyız" dedi.

Ataşehir Belediyesi ilçe halkına aşevi ve ilkokul öğrencilerine sağladığı beslenme desteğini yenilenen aşevi binasında düzenlenen toplantıyla tanıttı. Tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile "Beslenme Saati" uygulamasını hayata geçirerek Türkiye'ye örnek olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da katıldı.

Ataşehir Belediyesi hayata geçirdiği beslenme paketleri uygulamasıyla toplam 1500 çocuğa beslenme yardımı sağlıyor. Uygulama kapsamında, gelişim çağındaki ilkokul çocuklarının daha iyi beslenebilmeleri ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için 5 günlük beslenme ihtiyaçlarının bulunduğu beslenme paketleri öğrencilerin ev adreslerine ulaştırılıyor. Beslenme paketlerinin içerisinde sandviç, peynir, süt, meyve, kek, helva ve kuruyemiş gibi gıdalar bulunuyor. Uygulama başladığından beri toplam 65 binden fazla beslenme paketi Ataşehirli ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Günlük dört çeşit sıcak yemek

Yapılan yenileme çalışmasıyla kapasitesi artırılan ve koşulları iyileştirilen aşevi ise günlük 1700 adet dört çeşit yemek içeren yemek paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Onursal Adıgüzel şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir komşumuzu yalnız bırakmadan, eşitlikçi, adil bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çerçevede öncelikli olarak çocuklarımızın mutluluğu, sağlığı ve eğitimi için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, ekonomik krizin etkilerinden korumak ve daha sağlıklı büyümelerine katkıda bulunmak için çalışmalar yürütüyoruz.

"İki ayda 65 binden fazla beslenme paketimizi öğrencilerimiz ile buluşturduk"

İlkokul çağındaki yaklaşık 1500 evladımıza, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için haftanın beş günü beslenme paketini ulaştırıyoruz. Bu beslenme paketlerimizde gün gün değişmekle birlikte sandviç, peynir, süt, meyve, kek, helva ve kuruyemiş gibi gıdalar yer alıyor. Proje kapsamında ise iki ay içerisinde 65 binden fazla beslenme paketimizi öğrencilerimiz ile buluşturduk. Beslenme paketlerimizin yanı sıra yeni eğitim -öğretim döneminin başında 1000 çocuğumuza da kırtasiye yardımında bulunduk

Örnek ve Atatürk Mahallelerinde Kent Lokantaları Açılacak

İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak için sunduğumuz bu hizmetimizle Ataşehirimizde paylaşma ve dayanışma kültürünü büyütüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ata Kafelerimizin dördüncü şubesini de komşularımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadık. Kısa süre içinde de Örnek ve Atatürk mahallelerinde açacağımız Kent Lokantalarımız ile daha geniş kitlelere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin herkesin ulaşabileceği bir ortamda sunulmasını sağlayacağız. Bundan sonra da sizlerin destekleri ile projelerimizi bir bir hayata geçirecek ve sosyal belediyecilik anlayışımızı daha ileriye taşıyacağız."

"Ataşehir'de dayanışma ruhunu her geçen gün daha da pekiştireceğiz"

Göreve geldiklerinden beri, Ataşehir Belediyesi'nin son 7 ay içerisinde 80 binden fazla vatandaşa; eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve yardım sağladıklarını belirten Başkan Adıgüzel, "Ataşehir'de dayanışma ruhunu her geçen gün daha da pekiştireceğiz. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir Ataşehir için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"Hayali sorulduğunda buzdolabımızda daha fazla yiyecek olmasını hayal ediyorum diyen çocuklarımız var"

Toplantıya katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın yoksunluk duygusuyla büyümesini istemiyoruz. Beslenme Saati de bu niyetle başlatmış olduğumuz sosyal bir adalet projesiydi. Benzer bir projenin Ataşehir Belediyesi tarafından da başlatılması bizi çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'i tebrik ediyorum. Bu iş bizim sorumluluğumuzda değil ama maalesef sosyal devletin gerekliliğini yerine getirmediğinizde çocuklar okula aç gidiyor. Çocuğunu okula gönderirken, hiç yoktan iyidir diye musluktan pet şişesine su koyarak çocuğuna veren anneler var. O ağırlığı hissetmek lazım, o annelerin sırtındaki o ağırlığı. Evladım aç mı tok mu? Okulda bayılan çocuklar, okulda öğün atlayan çocuklar veya hayali sorulduğunda buzdolabımızda daha fazla yiyecek olmasını hayal ediyorum diyen çocuklarımız var memlekette. Bu ülkenin güzel insanları bunu hak etmiyor."

Toplantının ardından Başkan Adıgüzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a yenilenen aşevini gezdirdi.