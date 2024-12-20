Ataşehir\'de Sivil Polis Taklidiyle Kadına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

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ATAŞEHİR'de kardeş oldukları belirlenen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, caddede yürüyen kadını takip ederek sivil polis olduklarını söyleyip, kendilerini Gülçin Özkan adlı kadının yanına götürmesini istedi. Şüphelilerin polis olduğuna inanmayan Şahin durumu eşine haber verdi. Şüpheliler İbrahim Şahin ile tartıştıktan sonra silahla ateş açtı. Şahin hafif yaralanırken, Kaçan saldırganlar polis ekipleri tarafından yakaland. Şüpheliler 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklandı.

Olay, Ataşehir'de Aşık Veysel Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde 18 Aralık Çarşamba günü meydana geldi. 5 aylık hamile Şeyda Şahin (31) caddede yürüdüğü sırada, arkasından gelen T.A.B (37) ve E.B.B. (38) isimli şüpheliler sivil polis olduklarını söyleyip kendilerini Gülçin Özkan adında bir kadının yanına götürmesini istedi. Olay yerine hamile kadının eşi İbrahim Şahin geldi. Şüphelilerle İbrahim Şahin arasında tartışma çıktı. Şüphelilerden biri yanında bulunan silahla İbrahim Şahin'i sol bacağından vurarak yaraladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifadesi alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

'KAÇARKEN SİLAH PATLADI'

Şüpheli Ekrem B.B. hakimlikteki sorgusunda, "Olay tamamen yanlış anlaşılmadan ibarettir, eşim yaklaşık 4 aydır kayıptır. Ben dosyadaki bayan şahsı eşimin arkadaşına benzettim, o yüzden kardeşime sormasını istedim, kardeşim beni arayıp kendisini dövdüklerini söyledi. O sırada benim üzerime 2 kişi geldi, önceden vurulduğum için korkmaktayım, husumetlilerim vardır. Ben saldırı sonrası kaçarken silah patladı, kimseyi yaralamak istemedim, hatta yaralanan şahsa yardımcı oldum" dedi.

'OLAY ŞANS ESERİ GERÇEKLEŞTİ'

Şüpheli T.A.B. ise sorgusunda, "Bu olay tamamen şans eseri gerçekleşmiştir, abimin eşi Gülcan uzun süredir kayıptır, abim dosyadaki müşteki şahsı eşinin arkadaşına benzetmiş, benden sormamı istedi. Ben bayandan müsaade isteyerek yengemin fotoğrafını göstererek sordum, panikledi, abimi görüntülü arayarak bayanı sordum. Kadına kesinlikle bir eylemde bulunmadım, abimin yanına doğru giderken aynı kadının kocası tarafından dayak yedim. Kaçarken abimi aradım bu esnada şahıslar abimle karşılaşmış ve abimi dövmeye başlamışlar. Ben bir el silah sesi duydum, olay yerine gittiğimde yerdeki şahsın abim olduğunu zannettim. Sonrasında abimin uzaklaştığını gördüm peşinden gittim. Abimle konuştuğumda silahı çektiği esnada patladığını söyledi, biz iş yerimize gittik. İş yerimi ayrıca ev olarak kullanmaktayım, abim ben uyurken silahı denize atmış, polisler geldi ve bizi aldılar" dedi.

TUTUKLANDILAR

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 2 şüphelinin 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.