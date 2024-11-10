Atatürk 86. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Atatürk 86. Yıl Dönümünde Anıldı

Atatürk 86. Yıl Dönümünde Anıldı

Van ve Bitlis'te düzenlenen törenlerle Atatürk, vefatının 86. yılında anıldı.

10.11.2024 11:15
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ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde Van ve Bitlis'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde, Van ve Bitlis'te tören düzenlendi. Van'daki törene Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Van'daki 10 Kasım töreni, şiirlerin okunması ve yapılan konuşmalar ile son buldu.

Bitlis'teki anma töreni Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saatler 09.05'i gösterirken sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Tören şiirlerin okunması ve yapılan konuşmalar ile son buldu.

Kaynak: DHA

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