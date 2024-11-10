Atatürk 86. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Atatürk 86. Yılında Anıldı

Atatürk 86. Yılında Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı.

10.11.2024 12:48
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenlerle anıldı.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıta çelenk sundu.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri daha sonra tarihi Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Vali Sezer, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şeref defterini imzaladı.

Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış büyük bir komutan ve devlet adamı olduğunu belirten Sezer, Atatürk'ün dünya tarihinin silinmez sayfalarında büyük yer edindiğini vurguladı.

Anma törenine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında Edirne Halk Eğitim Merkezinde de program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Program, Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulduğu sırada askerler saygı atışı yaptı. İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Tören Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki programda öğrenciler gösteri sundu.

Programda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk 86. Yılında Anıldı - Son Dakika

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