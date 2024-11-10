Atatürk 86. Yılında Anıt'ta Anıldı

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HABER: MELİS YILDIRIM - KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANITKABİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında, yediden yetmişe tüm vatandaşlar, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı. Ata'nın ziyaretçileri arasında öğrenciler de vardı. 10 Kasım'da Atatürk'ü Anıtkabir'de anan bir öğrenci, "Atatürk'ün yolundan her zaman ilerleyeceğiz, buna ant içerim. Atatürk keşke daha çok yaşasaydı. Ülkemizi kurtardığı için teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında, Anıtkabir'de anıldı. 10 Kasım'da Büyük Önder'i ziyarete gelen öğrenciler, ANKA Haber Ajansı'na hissettiklerini anlattı.

"Saygı ve özlemle anıyorum"

11 yaşındaki öğrenci şunları söyledi:

"Bu sene de Anıtkabir'e geldim. Her geldiğimde aynı duyguyu hissediyorum. Duygulanıyorum. Ata'mızın bize gösterdiği yoldan devam etmeyi düşünüyorum. Bugün de onu anmak için burada toplandık. Yine saygı ve özlemle anıyorum."

11 yaşındaki Berra, "Biz buraya Ata'mızı anmak için geldik ve çok mutluyuz. Onun izindeyiz" dedi.

11 yaşındaki Ada, Anıtkabir'e neden geldiğini şu sözlerle anlattı:

"Ata'mız bize Cumhuriyet'i verdi ve onu anmak için geldik. Bence Ata'mızın izinden gitmeliyiz."

10 yaşındaki Rana, "Atatürk'ün bize verdiği Cumhuriyet'e saygı duymalıyız" diye konuştu.

"Atatürk kalbimizde"

13 yaşındaki Çınar, hislerini şöyle anlattı:

"İlkokulda gelmiştim, şimdi ortaokuldayım. Buraya geldik, büyük bir heyecan var herkeste. Atatürk kalbimizde. İyi uyusun yerinde."

Bir başka öğrenci şunları söyledi: "Atatürk'ün yolundan her zaman ilerleyeceğiz, buna and içerim. Atatürk keşke daha çok yaşasaydı. Ülkemizi kurtardığı için teşekkür ederim."

"Bize tanıdığı özgürlükler için çok teşekkür ediyoruz"

11 yaşındaki Doğa, Ata'sına şöyle teşekkür etti:

"Bugün Atatürk'ü hüzün ve minnetle burada anıyoruz. Öncelikle ona, bize tanıdığı özgürlükler için çok teşekkür ediyoruz. Buradaki herkesle aynı hüznü, aynı duyguyu ve aynı minneti paylaşıyoruz. Okulumuz da bize buraya getirdiği için mutluyuz."

"Çok gurur verici"

14 yaşındaki Tuna, şunları söyledi:

"Çok gurur verici bir an yaşıyoruz şu anda, Ata'mızın huzurunda. Devlet erkanı da buradaydı. Çok heyecanlıyız. Gurur verici. Üzgünüz, bir yandan da heyecanlıyız aslında. İlk kez Anıtkabir'de bulunuyorum 10 Kasım'da."

"Bu atmosfer Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu yansıtıyor"

Irmak ise şöyle konuştu:

"Burada olmak gerçekten çok büyük bir onur. Devlet büyükleri ve bakanlarla ya da Milli Eğitim Bakanı ile birlikte olmak bütün arkadaşlarım, bütün okullar adına gerçekten çok onur verici. Burada biz aslında, öğrenciler olarak Atatürk'ü anıyoruz ve Atatürk'ün dediği gibi, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türk Cumhuriyeti ilelebet devamı sürdürecektir, yaşayacaktır.' Biz burada bu ülkenin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlarım ve ben olarak. Gerçekten hepimiz çok üzgün olsak da bu atmosfer bize Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu yansıtıyor."