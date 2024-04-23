Atatürk Barajı'nda Martı Ölümleri İncelemeye Alındı - Son Dakika
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Atatürk Barajı'nda Martı Ölümleri İncelemeye Alındı

Atatürk Barajı\'nda Martı Ölümleri İncelemeye Alındı

Atatürk Barajı'nda yaşanan martı ölümleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Çobandede köyünde bulunan Atatürk Barajı kıyısında ölü martıların olduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı. Numune alınan martılar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilecek. Köy Muhtarı Emrah Demirbay, durumu yetkililere bildirdiklerini ve sonuçları beklediklerini belirtti.

23.04.2024 13:38  Güncelleme: 13:40
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Atatürk Barajı'nda martı ölümlerinin yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çobandede köyünde Atatürk Barajı kıyısında ölmüş martıların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Numune aldıkları martıları toplayan ekipler, örnekleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderecek.

Köy Muhtarı Emrah Demirbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, martı ölümleriyle karşılaşmaları üzerine durumu yetkilileri bildirdiklerini belirterek, "Daha önce böyle bir durum hiç olmadı. Bizde bir tedirginlik başladı. Ekipler numune aldılar. Ölüme neyin sebep olduğuna ilişkin sonuçları biz de bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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