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Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 104. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara Valiliği tarafından düzenlenen törende, Atatürk'ün Ankara'yı bağımsızlık mücadelesinin karargahı olarak belirlediği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti haline getirdiği vurgulandı.

27.12.2023 - 15:39,
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılama noktası olan Keklikpınarı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Ankara Valiliği'nce düzenlenen törene, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara seymenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 asker başta olmak üzere şehitlerin ve hayatını kaybeden gazilerin ruhları için okunan Kur'an-ı Kerim ile devam etti. Ardından kürsüye gelerek konuşma yapan Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara'nın Atatürk'ü kucakladığını ve onunla beraber mücadeleye atılacak ruhu layıkıyla temsil ettiğini belirtti. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve Kurtuluş Savaşı'nın başlatılması için oldukça önemli bir adım olduğunu dile getiren Dölek, Atatürk, Ankaralıların heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle Ankara'yı önce Milli Mücadele'nin karargahı, izleyen yıllarda ise Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyet'in başkenti olarak belirlemiştir. 27 Aralık tarihi, bağımsızlık mücadelemiz, Kurtuluş Savaşı'mız ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemli bir gündür. Milli Mücadele'nin merkezi haline gelen Ankara şehri, o günden bugüne kadar da modern Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak devam etmektedir dedi.

Atatürk\'ün Ankara\'ya Gelişinin 104. Yıl Dönümü Kutlandı
Kaynak: DHA
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