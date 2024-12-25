Atatürk\'ün Kırşehir\'e Gelişinin 105. Yılı Kutlandı

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 105'inci yılı dolayısıyla 1950-2024 Dönemi İlk Gün Zarfı (FDC) ve Özel Gün Zarfı (SDC) Seçkisi'nin de yer aldığı Zarf Sergisi'ni ziyarete açtı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti üyelerinin, milli mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Ankara'ya giderken 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e gelişlerinin 105'inci yılı dolayısıyla, 24 Aralık 2024 Salı günü Kırşehir Belediyesi tarafından bir dizi program düzenlendi.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105'inci yılında "Söyleşi ve Zarf Sergisi" başlığıyla hazırlanan program kapsamında saat 18.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Emekli Albay Dr. Salih Akyürek'in koleksiyonundan oluşan "Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Zarf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP İl Başkanı Baran Genç'in katıldığı etkinlikler kapsamında sergi ziyarete açıldı.

1950-2024 Dönemi İlk Gün Zarfı (FDC) ve Özel Gün Zarfı (SDC) Seçkisi'nin de bulunduğu Zarf Sergisi, 24-27 Aralık 2024 tarihlerinde açık kalacak.