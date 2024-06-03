Atatürk'ün Öğretmen Tavsiyesi Üzerine Öğretmen Olan Sabiha Özar 108 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Atatürk'ün Öğretmen Tavsiyesi Üzerine Öğretmen Olan Sabiha Özar 108 Yaşında Hayatını Kaybetti

Atatürk\'ün Öğretmen Tavsiyesi Üzerine Öğretmen Olan Sabiha Özar 108 Yaşında Hayatını Kaybetti

Mustafa Kemal Atatürk ile 1923'teki Konya ziyareti sırasında tanışarak orada çekilen fotoğrafta yer alan ve Büyük Önder'in 'Okuyup öğretmen ol' tavsiyesi üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, 108 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Özar, hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı ve Cumhuriyetin irfan ordusunun bir neferi olarak çalıştı.

03.06.2024 11:35
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Mustafa Kemal Atatürk ile 1923'teki Konya ziyareti sırasında tanışarak orada çekilen fotoğrafta yer alan ve Büyük Önder'in "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesi üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, 108 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

Dikili ilçesinde oğlu Ersun Özar ile yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Özar, sabah saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Oğlu Ersun Özar, AA muhabirine, annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve oğlu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı"

Özar, annesinin "doğum da ölüm de hayatın gerçekleri, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın önemli" felsefesini benimsediğini belirterek, "Annem bu felsefe çerçevesinde yaşadı. Devlet adamları, sanatçılar yetiştirdi. Atatürk anneme 'İleride seni öğretmen olarak görmek istiyorum.' şeklinde talimat vermiş. Annem de hayatı boyunca onun mücadelesini verdi. Öğretmenliği benimsedi. Hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı. Cumhuriyetin irfan ordusunun bir neferi olarak çalıştı." diye konuştu.

Sabiha öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Mart 1923 tarihindeki Konya ziyaretine istasyonda tanıklık etmiş, o gün çekilen fotoğrafta yer almış ve öğretmen olma kararını o gün aldığını söylemişti.

Konya'da dünyaya gelen, Bursa Öğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu.

Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmişti

Özar, Ekim 2022'de AA'ya, Cumhuriyet'in ilanından Atatürk ile karşılaşmalarına kadar çok sayıda ilginç anısını aktarmıştı.

Atatürk'ün, başını okşayarak verdiği "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini yerine getirdiğini anlatan Özar, Büyük Önder'i, Ankara'da ortaokul öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerine katıldığı sırada ve öğretmen okulunda eğitim gördüğü Bursa'da Merinos Fabrikasının açılışında da görme fırsatı bulduğunu belirtmişti.

Özar, Cumhuriyetin ilan edildiği dönemle ilgili anılarını da anlatmış, Cumhuriyet rejimine geçileceğinin sinyallerinin daha önceden verildiğine işaret etmişti.

Cumhuriyetin ilanı için Atatürk'e minnettar olduklarını belirten Özar, tanık olduğu bayramlar içinde Ankara'da Numune Kız Ortaokulu öğrencisiyken katıldığı Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarını unutamadığını dile getirmişti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Özar'ı 22 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sohbet etmişti.

Özar'ın cenaze programının daha sonra belli olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Öğretmen Tavsiyesi Üzerine Öğretmen Olan Sabiha Özar 108 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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