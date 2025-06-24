Ateşkes Anlaşmasına Ortak Memnuniyet

Filistin, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail- İran ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin, bölgede diplomasi ile güvenlik ve barışın sağlanması ve çatışmaların uluslararası hukuka uygun şekilde sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Bu adımın, Filistin halkının maruz kaldığı acıları ortadan kaldırmak, katliamları ve aç bırakma eylemlerini durdurmak için Gazze Şeridi'ni de kapsayan bir ateşkesle tamamlanması gerektiği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, X platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şeyh, "başta Gazze olmak üzere Filistin halkını hedef alan saldırıların ve işgalin son bulması ile uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyetin uygulanmasını sağlayacak siyasi sürecin başlatılması" talebinde bulundu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın bölgedeki gerginliğin tırmandığı taraflar arasında ateşkes anlaşmasına varıldığına dair açıklamasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Tüm taraflara sükuneti korumaları, güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Riyad'ın, bölgesel anlaşmazlık ve çatışmaların çözümünde, devletlerin egemenliğine saygı ile güvenlik, istikrar ve refahın pekiştirilmesi ilkesi temelinde diyalog ve diplomatik yollara destek olma konusundaki kararlı tutumu yinelendi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyulduğu belirterek, anlaşmaya bağlı kalınması çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, bölgede tanık olunan tehlikeli tırmanışın azaltılmasında bu anlaşmanın önemli olduğu vurgulandı.

Filistin meselesinde iki devletli çözümün; bölgede güvenlik, istikrar ve barışın anahtarı olduğu kaydedildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edilerek, bu adım "son günlerde bölgede tanık olunan tehlikeli tırmanışı kontrol altına almaya yönelik temel bir gelişme" şeklinde değerlendirildi.

Bu adımın, tırmanış ve saldırı döngüsünü durdurmak, siyasi ve diplomatik çabaların yeniden başlaması için uygun bir ortam oluşturmak adına gerçek bir fırsat olduğu kaydedildi.

Taraflara ateşkese uymaları çağrısı yapılan açıklamada, Mısır'ın, bölgenin istikrarını tehdit eden krizlerin kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde çözülmesi için ateşkesi güçlendirme ve gerginliği azaltma sürecini desteklemek adına bölgesel ve uluslararası ortaklarla diplomatik çabalarını sürdüreceği teyit edildi.

Filistin meselesinin bölgedeki çatışmanın merkezinde yer almaya devam ettiği, adil ve kapsamlı bir çözümün güvenlik ve istikrarın sağlanmasının tek alternatifi olduğu vurgulandı.

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı aktarılmıştı.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

İran, ateşkes ilanından sonra İsrail'in saat 09.00'a kadar ülkeye üç aşamada saldırılarını sürdürdüğünü bildirmişti.