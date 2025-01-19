Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı - Son Dakika
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Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

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İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes sonrası, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı. İsrail tanklarının çekilmesiyle Gazze'ye insani yardım tırları giriş yapmaya başladı. Birleşmiş Milletler'in 4 bin tır dolusu yardımı da Gazze'ye ulaşmak için bekliyor.

19.01.2025 13:46  Güncelleme: 14:04
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İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

GAZZE'YE GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADILAR

Mısır'ın "El- Kahire el-İhbariye" kanalında yayınlanan haberde, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladığı ifade edildi. Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı.

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

4 BİN TIR DOLUSU İNSANİ YARDIM HAZIR BEKLİYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

ATEŞKES GECİKMELİ BAŞLADI

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı. Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Ateşkesin ardından Gazze\'ye yardım tırları girmeye başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ümit Demir :
    Yaziklar olsun muslumanlara ki şu kahpe israile birsey yapamadiniz 275 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Afiyetle Yiyin Türkiye Yardım Eli Uzatmasa Ölür Türkiye de Aç Ekonomi Bitti Gazze Kaldı 88 104 Yanıtla
  • Murat:
    Birleşmiş Milletler önce katlima göz yumar. Sonra yardım etmek için seferber olur.! Bu kan emici emperyalist güçler böyledir işte.! Bunlara asla ve asla güvenmeyin inanmayın.! 100 6 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    israilin sonu yakındır kimse meraklanmqsın 25 26 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Teröristlere yardim kabul edilemez 1 19 Yanıtla
  • Sener Demir:
    sanane la çelik senden para isteyen mi var 1 0 Yanıtla
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