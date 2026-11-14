Atık tekstil ve plastikler Antalya'da COP31 sergisinde sanata dönüştü - Son Dakika
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Atık tekstil ve plastikler Antalya'da COP31 sergisinde sanata dönüştü

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Atık tekstil ve plastikler Antalya\'da COP31 sergisinde sanata dönüştü
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Antalya'da COP31 kapsamında açılan sergide, Akdeniz Üniversitesi ile Muratpaşa Belediyesi iş birliğiyle atık tekstil, plastik ve camdan yapılan eserler görücüye çıktı. Sergide Yörük kültüründen esinlenen tasarımlar ve 29 yıl sonra yeniden sergilenen 8 batik eser yer aldı.

ANTALYA'da COP31 kapsamında düzenlenen sürdürülebilirlik sergisinde, öğrencilerin atık tekstil, plastik ve cam gibi malzemelerden hazırladığı eserler sanatseverlerle buluştu. Yörük kültüründen ilham alan tasarımların da yer aldığı sergide, geri dönüşümün sanatla buluşması dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu ile Muratpaşa Belediyesi iş birliğinde, COP31 kapsamında sürdürülebilirlik temalı sergi düzenlendi. Kaleiçi'nde gerçekleştirilen sergide, kullanım ömrünü tamamlamış tekstil ürünleri, plastikler ve farklı atık materyaller sanat eserlerine dönüştürüldü. Ebru, kilim dokuma, seramik ve ahşap yakma gibi geleneksel el sanatları teknikleri de sürdürülebilir üretim anlayışıyla bir araya getirildi.

29 YILLIK ESERLER YENİDEN SERGİLENDİ

Öğretim Görevlisi Mine Aydoğan'ın 1997 yılında 'Çocuk ve Barış' temasıyla hazırladığı 8 özgün batik eser, 29 yıl sonra 'St. Nicholas: 1997'den 2026'ya Barıştan Sürdürülebilir Geleceğe' başlığıyla yeniden sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Anadolu kültüründeki cacala geleneğinden ilham alan çalışmalar da atık tekstil ve plastikleri sanat, ses ve performansla buluşturdu.

DENİMDEN GİYİLEBİLİR SANATA

Sergide, kullanım ömrünü tamamlamış denim kumaş ve giysilerden hazırlanan ileri dönüşüm tasarımları da yer aldı. 'Denim-Art Fashionshow' ile sürdürülebilir moda anlayışı ön plana çıkarılırken, pamuk ve soya kaynaklı ipliklerle hazırlanan dokuma çalışmaları alternatif tekstil ham maddelerinin kullanımına dikkati çekti.

'YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ DOĞAYLA BİRLEŞTİRDİK'

AÜ Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Koordinatörü Fatma Öztürk Pişkin, bölüm olarak atık malzemeleri kullanarak doğayla uyumlu eserler ortaya çıkardıklarını söyledi. Bölgenin Yörük kültüründen ilham aldıklarını belirten Pişkin, "Doğaya zarar vermeyen, doğayla barışık çalışmalar gerçekleştirdik. Bu bölgenin Yörük kültürünü doğayla birleştirerek çiçek çalışmaları yaptık. Diğer tarafta seramik çalışmalarımız var. Doğada yok olmayacak atık camları ve farklı atık malzemeleri seramikle birleştirerek eserler ortaya koyduk" dedi.

'GENÇLERİMİZ GELECEĞE DAİR UMUT VERİYOR'

Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, Akdeniz Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemine değinerek, "Muratpaşa Belediyesi olarak COP31 çerçevesinde Kaleiçi'ni COP Town olarak düzenledik. Bu etkinliklerde Akdeniz Üniversitesi'nin katkıları bizim için çok değerli. Sergideki eserlerin tamamını öğrenciler geri dönüştürerek hazırladı. Kimisi görsel malzemeler, tablolar, heykeller, bazıları da kıyafet tasarımları. Tasarım öğrencileri gerçekten harikalar yaratmışlar. Gençlerimizin böylesine ilgi göstermesi, geleceğe yönelik umutlarımızın yaşatılmasında bizlere de güç veriyor" diye konuştu.

ATIKLAR EĞİTİM MATERYALLERİNE DÖNÜŞTÜ

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri de yeniden kullanılabilir malzemelerden eğitsel materyaller ve 'Dünyanın Çocukları' adlı dünya küresi tasarımı hazırladı. Sergide doğanın korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve sürdürülebilir üretim konuları sanat aracılığıyla ele alındı.

Kaynak: DHA
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