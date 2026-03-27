Atıksız Mutfak Projesi Üsküdar\'da Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi, gıda israfını önlemek için 'Atıksız Üsküdar, Atıksız Mutfak' projesini başlatıyor.

ÜSKÜDAR Belediyesi, 30 Mart Sıfır Atık Günü kapsamında gıda israfına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Atıksız Üsküdar, Atıksız Mutfak' projesini hayata geçiriyor. Gastronomi Caddesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, atıksız mutfak kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Etkinlik, 30 Mart'ta saat 13.00'te öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek farkındalık kortejiyle başlayacak. Ellerinde gıda israfına dikkat çeken pankartlarla yürüyüş gerçekleştirecek öğrenciler, cadde boyunca esnaf ve vatandaşlarla doğrudan etkileşim kurarak farkındalık mesajını sahaya taşıyacak.

Kortejin ardından etkinlik alanında kurulacak sahnede gastronomi dünyasının tanınmış şeflerinin katılımıyla 'Gıda İsrafını Önleme ve Atıksız Mutfak' söyleşisi düzenlenecek. Söyleşide hem sektör profesyonellerine hem de bireylere yönelik uygulanabilir çözüm önerileri paylaşılacak.

Program kapsamında ayrıca öğrencilerin aktif rol alacağı uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirilecek. Katılımcılar, gruplara ayrılarak şefler eşliğinde sınırlı malzemelerle atıksız tabak hazırlayacak. Bu uygulama ile gençlerin hem bilinçlenmesi hem de deneyim kazanması sağlanacak. Etkinlik süresince işletmeler tarafından hazırlanan atıksız tabak örnekleri sergilenecek, ziyaretçilere günlük hayatta uygulanabilir sıfır atık tarifler sunulacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile gıda israfının azaltılması, toplumda bilinç ve davranış değişikliği oluşturulması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ayrıntılı bilgi için Üsküdar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: DHA

Üsküdar Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Üsküdar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:12:02. #7.13#
SON DAKİKA: Atıksız Mutfak Projesi Üsküdar'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.