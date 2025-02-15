Attaroğlu İlkokulu\'ndan Farkındalık İçin Tiyatro Projesi

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Attaroğlu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 'Mavi 55' isimli kitaptaki işitme engelli bir kız ile balinanın hikayesinden etkilenerek tiyatroya uyarladıkları oyunu, işitme engelli öğrencilerle bir araya gelerek farkındalık etkinliğine dönüştürdü. Tiyatro sahnesinde bir araya gelen öğrenciler, oyunu eğitim yılı sonunda sahneleyecek.

'Satırlardan Yüreklere Akan Sevgi Projesi' kapsamında her ay okudukları kitapla ilgili bir etkinlik düzenleyen Attaroğlu İlkokulu öğrencileri, bu kez işitme engelli bir kız ile balinanın hikayesinin anlatıldığı 'Mavi 55' isimli kitaptan etkilenerek kitabı, tiyatroya uyarlamaya karar verdi. Öğretmenleriyle kitabı tiyatroya uyarlayan öğrencilerin etkinliği, farkındalık çalışmasına dönüştü. Bu kapsamda öğrenciler, Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu'nda okuyan işitme engelli akranlarıyla bir araya gelip, oyunu eğitim yılı sonunda sahnelemek üzere prova yapmaya başladı.

'KİTAPTAKİ KARAKTERLERİ İÇSELLEŞTİRSİNLER İSTİYORUZ'

Öğrencilerinin büyük bir hevesle provalara devam ettiğini söyleyen Attaroğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Cennet Doğmaz, "İzmir İl Müdürlüğü'nün de desteklediği programda 'Satırlardan Yüreklere Akan sevgi Projesi' kapsamında her ay bir kitap okuyoruz. Kitaptaki karakterleri içselleştirsinler, hayatlarına işlesinler istiyoruz. 'Mavi 55' kitabından yola çıkarak çocuklarımızı işitme engelli çocuklarla bir araya getirmek istedik. Etkinlik sayesinde öğrencilerimizin empati gücünü arttırmayı, işitme engelli öğrencilerimizin de sosyalleşmesini amaçladık" dedi.

'SÖZSÜZ DE İLETİŞİM KURACAKLARININ FARKINA VARDILAR'

Doğmaz, "Öğrenciler gelecek provaları sabırsızlıkla bekliyor. Burada yaptıklarını, işitme engelli arkadaşlarıyla iletişim kurma yöntemlerini diğer arkadaşlarına heyecanla anlatıyor. Çocuklar, işaret dili öğrenmeye çalışıyor, hareketlerini kavramaya çalışıyorlar. İşitme engelli bireylerin yaşadıklarını içselleşiyorlar. İletişimin sadece sözlü değil, sözsüz de kurulacağının farkına vardılar. Bunun yanı sıra resim, müzik gibi etkinliklerimiz de oluyor" diye konuştu.

'HİÇBİR BİREYİN DIŞARIDA KALMAMASINI İSTİYORUZ'

Attaroğlu İlkokul Müdürü Zeki Alpaslan ise "Öğrencilerimizin daha önce başlatmış olduğu bir projeye yenilik katarak devam ettirdikleri bir etkinlik. Öğretmenlerimiz 'Mavi 55' adlı kitabı okuduktan sonra işitme engelli öğrenciler ile etkinlik yapma teklifiyle geldiler. Öğrencilerin de bu konuda istekli olduğunu söylediler. Bu durumun ardından sadece aracı olduk. Eğitimde kapsayıcı olmayı ve hiçbir bireyin dışarıda kalmamasını istiyoruz. Çok güzel bir proje oldu, çocuklarımız eğleniyorlar. Kendilerinde farklı olan öğrencilerin de farkında oluyorlar" dedi.

'BİRLİKTE BİR ŞEYLER YAPABİLECEKLERİNİ GÖRDÜLER'

Tülay Aktaş işitme Engelli Ortaokulu Müdürü Mürşit Akar, amaçlarının engeli olan bireyleri yaşama kaynaştırmak olduğunu söyledi. Akar, "Bireylerin engeli de olsa yaşama katılabileceğini topluma kanıtlamak istiyoruz. Bu anlamda, Bayraklı Attaroğlu İlkokulu bize bir teklifle geldi. Çocuklarımızla şu an 1,5 aydır çalışma yapıyorlar. Birbirlerini tanımış oldular ve birlikte bir şeyler yapabileceklerini gördüler. Farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

'ARTIK İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORUM'

Attaroğlu İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Sena Tatlı (9) ise "Daha önce onların bizden farklı neler yaptıklarını düşünüyordum. Ancak tiyatroya başladığımda anladım ki onların da bizden farkı yok. Şu an arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Artık işaret dili de öğreniyorum ve onlarla iletişim kurabiliyorum. Tiyatro oyunumuz içinde hem heyecanlı hem de mutluyum" dedi. Enes Sezgeç (9) de "İşaret dili öğreniyorum arkadaşlarımı çok sevdim. Onlarla oyun oynamaktan, tiyatro yapmaktan çok mutluyum" diye konuştu.