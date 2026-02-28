AÜ'de Öğrenciler Film Sahnelerini Yeniden Çekiyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi'nde verilen 'Kamera ve Işık' dersinde öğrenciler, sevdikleri film ve dizilerden sahneleri birebir yeniden çekerek hem teorik bilgiyi sahada uyguluyor hem de profesyonel set deneyimi kazanıyor. 2018'den bu yana dersi veren Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Evecen, dersin mezunlar tarafından en çok hatırlanan uygulamalardan biri olduğunu belirterek, "Amacımız, ayaklarımızı uzatıp izlediğimiz sahnelerin ne kadar zorlukla çekildiğini göstermek. Bu ders, onların gelecekteki projelerinin ilk adımı" dedi.

AÜ İletişim Fakültesi'nde Radyo, Sinema ve Televizyon (RTS) Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencilerine verilen 'Kamera ve Işık' dersinin hem teorik hem de uygulamalı yürütüldüğünü belirten AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Evecen, "Ben burada daha çok sinema ve uygulama derslerine giriyorum. Kamera ve ışık dersi hem teorik hem uygulamanın birlikte yürütüldüğü bir ders. 2018'den beri bu dersi veriyorum. Derste teorik arka planı anlatırken öğrencilerden çok sevdikleri bir film ya da diziden bir sahnenin aynısını çekmelerini istiyorum" dedi. İlk etapta öğrencilerin süreci kolay gördüğünü ancak uygulama aşamasında fikrin değiştiğini aktaran Evecen, "İlk başta çok kolay gibi geliyor ama sonunda 'Çok şey öğrendik ve gerçekten zormuş, göründüğü gibi değilmiş' diyorlar. Teorik olarak anlattığımız konuların hayattaki karşılığını bu uygulama sayesinde öğreniyorlar" diye konuştu.

MEZUNLARIN EN ÇOK AKILLARINDA KALAN DERS

Öğrencileri gruplara ayırdığını ve proje seçim sürecini birlikte yürüttüklerini belirten Evecen, "Her grup belli sayıda öneri getiriyor. Kamera ve ışığın etkin kullanıldığı ve altından kalkabilecekleri projeleri birlikte istişare ederek seçiyoruz. Bazen zorluk derecesi eşit oluyor, o zaman tercihi onlara bırakıyorum. Sonrasında proje yapım dosyası hazırlıyorlar ve çekim sürecine giriyorlar" dedi. Dersin özellikle mezunlar tarafından en çok hatırlanan uygulamalardan biri olduğunu kaydeden Evecen, "Bu dersi RTS öğrencilerine ikinci sınıfta veriyoruz. İlk defa profesyonel işe bir adım atmış oluyorlar. Mezun olduktan sonra en çok akıllarında kalan nadir uygulamalardan biri olarak geri dönüşler geliyor. Amacımız, ayaklarımızı uzatıp izlediğimiz sahnelerin ne kadar zorlukla çekildiğini göstermek. Bu ders, onların gelecekteki projelerinin ilk adımı" diye konuştu.

'SINIRLARIMIZI ZORLADIK'

Öğrencilik döneminde bu dersi alan, şimdi aynı fakültede araştırma görevlisi olarak görev yapan Sabri Bahadır Bakırtaş da dersin kendileri için dönüm noktası olduğunu söyledi. Bakırtaş, "Teorik yanı bir yana bu ders bir uygulama dersiydi. Gerçekten bizi film çekmeye teşvik eden bir ders oldu. Forrest Gump'tan bir sekans seçmiştik. Açıkçası cüretkar bir seçimdi. Bunun onda biri süreyi kapsayan bir sahne çeksek yine kabul edilebilirdi ama biz doruklarına kadar yaşamak istedik" dedi. Dersin hem fiziksel hem psikolojik açıdan zorlayıcı olduğunu belirten Bakırtaş, "Gerçekten sınırlarımızı zorladık. Elde ettiğimiz ekipmanlarla hem fiziksel hem psikolojik sınırlarımızı test ettik. Bu ders zorlayıcı gelebilir ama öğrencilerin bunun kıymetini bilmesi lazım. Bir sahne çekimi için neler gerektiği zihinlerinde yer ediyor. Bu ders, o psikolojik bariyeri kırmak için çok önemli" diye konuştu.

KIRMIZI KAMYON İÇİN 45 DAKİKA YOL GİTTİLER

Ödevi ilk aldıklarında panik yaşadıklarını anlatan RTS 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Akça (19), "'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini önerdim. Filmde önemli olan kırmızı kamyondu. Uzunca bir kamyon bulma serüvenimiz oldu. 45 dakika uzaklıktaki bir yere gittik. Biraz aç kaldık, biraz yorulduk ama 6-7 saatlik bir çalışma sonunda çok güzel bir proje ortaya çıktı. Dönüşümüzü de kiraladığımız kırmızı kamyonla yaptık. Bizim için unutulmaz bir tecrübe oldu" dedi.

'IŞIKTA VE AÇIDA ÇOK ZORLADIK'

Çekim sürecinin düşündüklerinden daha uzun sürdüğünü belirten RTS 2'nci sınıf öğrencisi Kevser Kalkan (19), "'Basittir hemen çekeriz' diye düşündük ama ortalama 6-7 saat sürdü. Kamerada, ışıkta ve açıda zorlandık. Çekim sırasında ışığı engellemek için kullandığımız ekipman yandı, biz de terlik kullanarak ışığı engellemeye çalıştık. Çok komik bir andı" diye konuştu. 2'nci sınıf öğrencisi Dilem Özkan (19) ise "Çekim için Koreli oyuncular lazımdı, her yerde dolaştık. Dekorları kendimiz hazırladık. Işık konusunda sorun yaşadığımızda arkadaşlarım sarılarak ışığı azalttı ya da çoğalttı. Bu proje sayesinde ekip olmayı, sorumluluk almayı öğrendik" dedi.

Haber: Aysu DURSUN - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,