Avcılar\'da kaçak ahır ve barakalar ikinci kez yıkıldı

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AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'nde daha önce belediye ekipleri tarafından yıkılan bazı kaçak ahır ve barakaların yeniden yapılmak istendiği ihbarı alındı. İhbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Kaçak ahır ve barakalar zabıta ve polis ekiplerinin gözetiminde iş makinalarıyla ikinci kez yıkıldı.

Avcılar Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan kaçak baraka ve ahırları Kurban Bayramı öncesi yıkmıştı.Bu baraka ve ahırlarda, sağlık koşullarına uygun olmayan ortamda beslenen küçükbaş hayvanlarla kümes hayvanları tahliye edilmiş; kaçak ahır ve barakalar iş makinalarıyla yıkılmıştı. Yıkılan ahır ve barakaların yerine yenilerinin yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri ikinci kez aynı bölgeye operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde olay yerine giden zabıta ekiplerine, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de eşlik etti. Kaçak ahır ve barakalar ekiplerin gözetiminde ikinci kez yıkılırken, ahır ve barakalara ait malzemeler iş makinalarıyla toplandı.