Avcılar'da Kaldırımda Giden Otomobilin Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika
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Avcılar'da Kaldırımda Giden Otomobilin Sürücüsüne Cezai İşlem

Avcılar'da bir otomobilin kaldırımda ilerlediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasından sürücünün kimliğini tespit etti ve sürücüye bin 380 lira para cezası kesildi. Ayrıca, sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

14.02.2024 18:08
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AVCILAR'da bir otomobilin yaya kaldırımında gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilin plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü O.D.'ye bin 380 lira para cezası kesildi.

Avcılar'da bir otomobilin kaldırımda ilerlediği görüntüler başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonrasında, Burhan Kuzu Caddesi'nde kaldırımda seyir halinde olan otomobilin plakası tespit edildi. Otomobil sürücüsü O.D.?ye 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' maddesinden 690 lira, 'Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek' maddesinden 690 lira olmak üzere toplam bin 380 lira para cezası kesildi. Sürücü O.D. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ten de adli işlem başlatıldı.

Avcılar\'da Kaldırımda Giden Otomobilin Sürücüsüne Cezai İşlem
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Kaldırımda Giden Otomobilin Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Kaldırımda Giden Otomobilin Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika
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