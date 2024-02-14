AVCILAR'da bir otomobilin yaya kaldırımında gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilin plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü O.D.'ye bin 380 lira para cezası kesildi.
Avcılar'da bir otomobilin kaldırımda ilerlediği görüntüler başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonrasında, Burhan Kuzu Caddesi'nde kaldırımda seyir halinde olan otomobilin plakası tespit edildi. Otomobil sürücüsü O.D.?ye 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' maddesinden 690 lira, 'Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek' maddesinden 690 lira olmak üzere toplam bin 380 lira para cezası kesildi. Sürücü O.D. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ten de adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Kaldırımda Giden Otomobilin Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi.
Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.
Murat Kurum, Bakanlığı döneminde söz konusu işletmeye verilen ÇED raporunun çevresel etkileri denetlendiğini ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığının 135 kez denetlendiğini belirtti. İşletmeye idari para cezası verildi ve 3 ay mühür vuruldu. Ayrıca, çevreyi kirletmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
Bursa'da Nilüfer Çayı'nın bir kolu olup, bahçe ve bostanlar arasından geçerek Marmara Denizi'ne akan Demirtaş Deresi, bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. İnceleme sonunda, dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikanın faaliyetleri durduruldu.
TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
Yargıtay'da bozulan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan 6 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken Yakup Şimşek ise beraat etti.
Alman lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7 bin 150 kişinin işine son verecek. İşten çıkarmaların bin 750'i AR-GE alanında, 5 bin 400'ü ise idari görevlerde gerçekleşecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?