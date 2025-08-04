Avcılar\'da Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Avcılar'da 40 yıllık evlerini 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile dönüştüren ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi, Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledik" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'da dönüşümü hızlandıracak 'Yarısı Bizden' desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'ndeki sitede 40 yıllık 3 bloğun dönüşümü tamamlandı, 55 bağımsız bölüm inşa edildi. Evlerine yerleşmeye başlayan hak sahibi vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi, Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledik" ifadelerini kullandı.

Daha önce sıvaları dökülen binalarının dönüşüm sürecini anlatan hak sahibi Mevlüt Fırat, "Bodrumda kolonlar ufak tefek çatlaktı. 20 sene içerisinde çatlaklar iyice büyüdü. Yıkım sürecinde içinden çıkan demirler çürümüş, paslanmıştı. Kürdan gibi demiri tutunca kırılıyordu. O zamanlar denetlenmiyordu, bina deniz kumuyla yapılmış, içinden deniz kabuğu çıktı. Deprem oldukça sallanıyordu. Bina sallandıkça 'Acaba yıkılacak mı? Çökecek mi? Altında mı kalacağız?' korkusu vardı. Devletimiz çok iyi imkanlar sundu. O korkuyla yaşamaktansa 'bunları neden değerlendirmeyelim?' dedik ve kentsel dönüşüm kararı aldık. Artık deprem olacak diye elimde çantayla, el feneriyle yatmıyorum. Yanıma su, yiyecek, içecek almıyorum. Akşam kafamı yastığa koyduğum zaman rahat rahat uyuyorum. Deprem korkusu yok" diye konuştu.