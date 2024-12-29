Avcılar'da Silahlı Kavga: İki Zanlı Tutuklandı

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Avcılar'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta Firüzköy'de meydana gelen silahla kasten yaralama olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılar C.K. ve C.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını tespit etti.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kullandıkları araca ait plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri şüpheliler B.E. ve İ.Ö'yü gözaltına aldı.

B.E'nin çalıştığı iş yerinde yapılan aramada 140 uyuşturucu hap, olayda kullanılan tabanca ile 6 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firüzköy'de, 24 Aralık'ta yapılan asayiş denetimlerinde ise şüphe üzerine durdurulan otomobilin motorunda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Şüpheli R.T'nin (28) üst aramasında cep telefonu ile 3 bin 400 lira ele geçirildi.

Benzer suçlardan kaydının olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.