Avcılar'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Toplatıldı - Son Dakika
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Avcılar'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Toplatıldı

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Avcılar'da yapılan denetimde marketlerde son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulan ürünler tespit edilerek toplatıldı. Bir markette çok sayıda bu durumda süt istiflendiği görüldü. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine ağırlık verdi ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tutanak altına alarak ilgili kurumlara bildirimde bulunacak.

31.05.2024 10:07
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AVCILAR'da yapılan denetimde marketlerde son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulan ürünler tespit edilerek toplatıldı. Bir markette çok sayıda bu durumda süt istiflendiği görüldü.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerine ağırlık verdi. Dün Cihangir, Denizköşkler ve Merkez Mahallesi'ndeki farklı zincir marketlerde denetim yapıldı. Zabıta memurları gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti. Son kullanma tarihi geçmiş kırmızı et ve bazı ürünlerin raf veya soğutucularda müşterilere sunulduğu görüldü. Bir zincir markette istiflenen sütlerin büyük bölümünün son kullanma tarihlerinin dolduğu belirlendi. Zabıta amiri mağaza sorumlusuna son kullanma tarihi geçen gıda ürünlerinin insan sağlığına ciddi zarar verebileceğini hatırlattı.

Mağazalarda belirlenen son kullanma tarihi geçen birçok süt ve süt ürünü, kırmızı et gibi ürünler tutanak altına alınırken bir poşete doldurularak üzeri mühürlendi.

Zabıta memurları ayrıca ürünlerin raf ile kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığını denetledi. Fiyat farklılıkları olan ürünler için tutanak hazırlandı, son kullanma tarihi geçen satışa sunulan ürünlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından incelenerek gerekli cezai işlem için ilgili bakanlığa bildirim yapılacağı ifade edildi.

Avcılar\'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Toplatıldı
Kaynak: DHA

Avcılar, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Toplatıldı - Son Dakika

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