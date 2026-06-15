Yunus polisleri kayalıklardan düşen kadını kurtardı

AVCILAR'da kayalıklardan denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren D.S.(43), sahil bölgesinde devriye görevi yapan yunus polisleri tarafından kurtarıldı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Denizköşkler Mahallesi sahilindeki kayalık bölgede D.S.'nin suya düştüğünü gören çevredekiler, devriye görevi yapan yunus ekibine ait aracı durdurdu. İnen ekipteki bir polis memuru, suda çırpınan kadını eliyle tutarak çekip kurtardı. Bu arada, polisin diğer ekip arkadaşı ise sağlık ekibi istedi. Kadın kayalıklardan çıkarılırken, gelen 112 Acil Sağlık ekibi sudan çıkarılan kadını ambulansa aldı ve genel sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti. Kadının kurtarıldığı bölge ve polisin kadının sağlık ekiplerine teslim ettiği anlar havadan görüntülendi.