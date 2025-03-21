Avrupa, ABD Bağımlılığını Azaltmak İçin Plan Geliştiriyor - Son Dakika
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Avrupa, ABD Bağımlılığını Azaltmak İçin Plan Geliştiriyor

Avrupa'nın büyük askeri güçleri, savunma sorumluluklarını artırarak ABD bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

21.03.2025 10:31
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BRÜKSEL, 21 Mart (Xinhua) -- Financial Times gazetesinin haberine göre, Avrupa'nın en büyük askeri güçleri, kıtanın savunmasında daha fazla sorumluluk almak ve ABD'ye olan bağımlılıklarını azaltmaya yönelik bir plan üzerinde çalışıyor.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'yu zayıflatma ve NATO'dan ayrılma yönünde sık sık dile getirdiği tehditler karşısında harekete geçen İngiltere, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkeleri, önümüzdeki 5-10 yıl içinde görevleri aşamalı şekilde ABD'den Avrupa'ya aktarmaya yönelik bir plan geliştiriyor.

"Gayriresmi ancak yapısal" görüşmelerde ele alınan plan, ABD'yi kontrollü bir geçişe ikna etmek amacıyla Avrupa'nın savunma harcamalarını ve askeri kabiliyetlerini artırma gibi önlemler içeriyor.

Haberde Avrupalı yetkililere atıfla Avrupa'nın, harcamalarını artırsa bile ABD'nin nükleer caydırıcılığı hariç çoğu katkısını ikame etmek üzere gerekli askeri kabiliyetleri geliştirmek için en az 5-10 yıla ihtiyacı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

NATO yetkilileri ise ittifakın yapısını ABD olmaksızın sürdürmenin, yeni bir çerçeve inşa etmekten çok daha basit olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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