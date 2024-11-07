Avrupa Birliği, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığından rahatsız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupa Birliği, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığından rahatsız

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeliğinden ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülkesini TDT zirvesinde temsil etmesinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

07.11.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeliğinden ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülkesini TDT zirvesinde temsil etmesinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında AB'nin, TDT'nin, gözlemci üyelik statüsü vermek ve Cumhurbaşkanı Tatar'ı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TDT zirvesine dahil etmek dahil KKTC'yi "meşrulaştırma" çabalarını reddettiğini belirtti.

Bu tür çabaların müessif ve TDT'nin bazı üyelerinin güçlü şekilde desteklediği Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğu savunulan açıklamada, AB'nin sadece Kıbrıs Rum kesimini tanıdığı kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, dün Bişkek'te düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'ye yönelik uygulanan izolasyonlara işaret ederek "KKTC halkının üzerinde haksızca uygulanmakta olan izolasyonların kaldırılmasında desteğinizi çok önemsiyoruz." demişti.

Tatar, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyet gösterdiği her alanda ilişkileri geliştirmek arzusu ve kararlığında olduğunu vurgulamıştı.

KKTC'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile Türk Devletleri Teşkilatı'na güç katacak potansiyele sahip olduğunu kaydeden Tatar, KKTC'nin Türk dünyası nezdinde tanınmasına yönelik girişimlere ağırlık verilmesini istemişti.

Tatar, KKTC halkının haklı mücadelesine değinerek, "1983 yılında büyük mücadelelerle kendi kaderini tayin etme hakkımızı kullanarak kurduğumuz devletimizi tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma yönünde mücadelemize devam ediyoruz." diye konuşmuştu.

KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısında bulunduğunu hatırlatmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğindeki TDT Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile KKTC ile birlikte gözlemci üye olan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılmıştı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Kıbrıs, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Birliği, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığından rahatsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
22:30 Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
22:03 Esenyurt kayyumundan ilk atama Esenyurt kayyumundan ilk atama
22:03 Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 16:08:23. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığından rahatsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.