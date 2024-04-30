Avrupa Parlamentosu Üyesi: AB'nin eylemleri İsrail'in Gazze'deki soykırımını mümkün kılıyor - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Üyesi: AB'nin eylemleri İsrail'in Gazze'deki soykırımını mümkün kılıyor

Avrupa Parlamentosu Üyesi: AB\'nin eylemleri İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını mümkün kılıyor

Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyesi Clare Daly, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB'nin eylemlerinin İsrail'in Gazze'de yapmakta olduğu soykırımı mümkün kıldığını söyledi. Daly, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırımın eşiğine geldiğini belirtti ve von der Leyen ile AB'nin bu soykırıma destek verdiğini ifade etti.

30.04.2024 15:47
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Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyesi Clare Daly, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB'nin eylemlerinin İsrail'in Gazze'de yapmakta olduğu soykırımı mümkün kıldığını söyledi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "Avrupa krizden felakete mi gidiyor?" konulu etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Daly'nin yanı sıra eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, eski Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Bernadette Devlin McAliskey ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte konuşan Varufakis, savaş çığırtkanlarını durdurmak için barikatlar kurulmadığı sürece AB'de hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi.

Gazze'nin tarihe yön vereceğini ifade eden Daly de dünyanın birçok yerinde insanların Gazze konusunda dik duruş sergilediğini ve bundan geri dönmeyeceklerini söyledi.

Daly, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve von der Leyen'in bu husustaki tutumunu değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırımın eşiğine geldiğini belirten Daly, bunu sadece kendisinin değil, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler'in Filistin Özel Raportörü'nün de söylediğini belirtti.

Daly, "Ursula von der Leyen ve AB'nin eylemleri (Gazze'deki) soykırımı mümkün kıldı. Onlar suç ortağıdır ve hiçbir şey yapmamakla kalmayıp, İsrail'in AB ile ilişkilerinde gördüğü tüm olumlu muameleyi sürdürerek, İsrail'i silahlandırarak ve sözlü destek vererek bu soykırımın devam etmesini sağladılar. Onlar da en az İsrailliler kadar suç ortağıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Üyesi: AB'nin eylemleri İsrail'in Gazze'deki soykırımını mümkün kılıyor - Son Dakika

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