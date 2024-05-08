Avrupalı Gençler SORGED Projesiyle Mükremin Göleti\'nde Temizlik Yaptı

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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan "Sağlıklı Yaşam için Spor" projesi kapsamında ilçeye gelen Avrupalı gençler, Mükremin Göleti çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Almanya, İtalya, Romanya, Ürdün ve Makedonya'dan gelen öğrenciler, daha sonra Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür eden Aydın, bu tür projelerin kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Halil Uğuz da Türkiye'ye gelen 30 gençle hem spor hem de Mükremin Göleti çevresinde temizlik yaptıklarını belirterek, programın bir hafta süreceğini dile getirdi.???????