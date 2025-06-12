Avşar Otel Davası'nda Dördüncü Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avşar Otel Davası'nda Dördüncü Duruşma Gerçekleşti

12.06.2025 15:44  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Avşar Otel davasının dördüncü duruşmasında, 16 kişinin ölümünden dolayı sanıkların tutuklanması talep edildi. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı 6 Kasım 2025'e erteledi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği Avşar Otel davasının dördüncü duruşması görüldü.  Müşteki avukatı Veysel Ertargın, "Bir takım ticari hırslar nedeniyle 16 kişinin ölümüne neden olmuşlar. Sunduğumuz fotoğraflardan da görüleceği gibi düğün salonuna çevrilme sebebiyle bazı kolonların yer almadığını görmekteyiz. Bu aşamada sanıkların ayrı ayrı tutuklanmalarını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve bilirkişi heyetinde bir hukukçunun da bulunmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Avşar Otel'in yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otel işletmecileri Barbaros Avşar, Osman Avşar, Hasan Hüseyin Avşar, fenni mesul/şantiye şefi Halime Erdemir, otel teras katı çelik çatı projesini çizen Mahmut Ensari Yaşaroğlu, dönemin İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Mehmet Karadeniz, dönemin Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Özbey, İmar İşleri Müdürleri Mustafa Bingöl ve Hamit Güneş, imar müdürü Yaşar Köksal ile belediyede görevli inşaat mühendisleri Mustafa Hakan Büker, Alper Yiğit, Ahmet Özer hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Alper Yiğit, Hamit Güneş'in yanı sıra depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Osman Avşar ve yakalama emri bulunan Barbaros Avşar ile Hasan Hüseyin Avşar'ın avukatı Ekrem Karadeniz, şunları kaydetti:

"Mevcut evraklar incelendiğinde görüleceği gibi bina 1999 yılında tadilat yapılarak otele çevrilmiş. Bizim müvekkiller ise binayı 2003 yılında satın almışlar. Osman Avşar'ın imza attığı tek husus çatının kaldırılıp portatif bir çatı yapılmasından ibarettir. Barbaros Avşar ve Osman Avşar'ın bunun dışında binaya herhangi bir müdahalesi olmamıştır. 2003 yılından sonra binayı satın aldıklarından binaya müdahaleleri olmamış ilk yapı sahibi de değillerdir. Sonradan almışlardır. Bu da göstermektedir ki müvekkilimin herhangi bir kusuru söz konusu değildir. Bu nedenle yakalama kararı kaldırılmasını mümkün değilse mahkemece uygun görülecek bir kefalet miktarı belirlenerek yakalama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca tadilat projesinde imzası bulunan Talip Yıldırım hakkından dava açılmış değildir. Bu yönüyle soruşturmanın eksik olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme gerek görürse suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz."

Tutuksuz sanık Ahmet Özer'in avukatı Ali özer, "Dosyanın belediye işlerinden uzman bir bilirkişi heyetine gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Tadilat projesinde düğün salonu yok"

Müşteki Mehmet Erol, beyanında sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını talep etti. Müşteki Mehmet Erol'un avukatı Reşat İpekbayrak, "Binada tadilat yapılmış ve 2001'de bu binayı almışlar. İki katı konut olarak inşa edilmiş bununla ilgili belirsizlik var. Tadilat projesinde düğün salonu yok. Bu ne zaman yapılmış. 2020 depreminden sonra güçlendirme yapılmış olsaydı bu sorunlar yaşanmayacaktı. Sonradan yapılan çatı katı, binaya fazladan yük bindirmiştir. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Müşteki Burcu Aslan'ın avukatı Veysel Ertargın da "Tutuklanmalarının yasal koşullar gerçekleşmiş durumdadır. Mahkemeye çıkarılmama ve yakalama kararına bu yönden itiraz ediyoruz. Bir takım ticari hırslar nedeniyle 16 kişinin ölümüne neden olmuşlar. Sunduğumuz fotoğraflardan da görüleceği gibi düğün salonuna çevrilme sebebiyle bazı kolonların yer almadığını görmekteyiz. Bu aşamada sanıkların ayrı ayrı tutuklanmalarını talep ediyoruz" dedi.

Duruşma 6 Kasım'a ertelendi

Mahkeme, sanıkların tutuklanması yönündeki daha önce verdiği kararı aynen koruyarak talepleri reddetti, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve bilirkişi heyetinde bir hukukçunun da bulunmasına karar verdi. Duruşma 6 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, 6 Kasım, Malatya, Mahkeme, Deprem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avşar Otel Davası'nda Dördüncü Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
20:38
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü
Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:13:19. #7.13#
SON DAKİKA: Avşar Otel Davası'nda Dördüncü Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.